A nyári hónapok alatt sem sikerült az ellenzéki pártoknak megugrani önmagukat, még a magas infláció rejtett lehetőségeit sem tudták kiaknázni – olvasható a Mandiner elemzésében. Mint írják, miközben a kormány jelentős aktivitást mutatott, a gazdasági helyzet miatt pedig Orbán Viktor lényegében megtiltotta a nyaralást a kulcsminisztereknek, az ellenzék különösebben nem törte magát, erre még baloldali portálok is rámutatnak. A Telex például úgy látja,

„az ellenzéki pártok tevékenysége első blikkre kimerült abban, hogy Facebook-posztokban, sajtóközleményekben és sajtótájékoztatókon reagáltak a napi hírekre, újságcikkekre és kormányzati döntésekre, esténként pedig bejártak az ATV műsoraiba elmondani ugyanezt. Hónapok óta egyetlen olyan témát sem tudtak felépíteni, ami akár csak egy napra is meghatározta volna a közbeszédet”.

A Mandiner írásából az is kiderül, hogy még a jövő évi önkormányzati és EP-választásra való felkészülés sem hozott eredményt, még mindig nem tudni, miként fognak az ellenzéki pártok együttműködni. Az nem újdonság, hogy bizonyos körzetekben majd közös jelöltek is lesznek, de érdemi döntés továbbra sincs. Mint írták,

ez élet-halál harc lesz a mérések szerint az ötszázalékos küszöb megugrására képtelen kisebbeknek, idetartozik az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a Jobbik. A DK és a Momentum bátrabban vághat neki a megméretésnek.

Az összeállításban kitértek a Jobbikra is, a párt ugyanis elveszítette Szabó Gábort, a Jobbik utolsó alapítótagját is, miután Gyöngyösi Márton pártelnök lemondásra szólította fel az Országos Választmány elnökét. A Jobbik, most már konzervatív pártként ragaszkodik az önálló induláshoz, és akár az európai parlamenti mandátumvesztés árán is maradnak az önállóságnál, mert hosszú távon terveznek.

Velük ellentétben az MSZP, feltehetően a túlélésért küzdve, a közös EP-listát javasolta az ellenzéknek, amely egyelőre nem váltott ki túl nagy lelkesedést a korábbi szövetségesekből.

Borítókép: Kurucz Árpád