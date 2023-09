Pikó újabb autóellenes döntése: további parkolóhelyeket vesznek el Józsefvárosban

– Szeptember 11-én megváltozik a forgalmi rend a Víg utcában a Déri Miksa és a Vásár utca közötti szakaszon. A részvételi költségvetés egyik ötlete valósul most meg: a Rákóczi csarnok mögötti szakaszon megszűnik az autóforgalom és a parkolás és egy gyalogos-kerékpáros zóna jön létre, és utcabútorokat helyezünk ki – jelentette be a Józsefvárosi Önkormányzat a közösségi oldalán.

Ami annyit tesz, hogy jövő héttől már nem lehet parkolni a Rákóczi téri piactér mögött. Csakhogy ez a típusú fejlesztés már megbukott a kerületben, ezért is érthetetlen, hogy Pikó András polgármester és a baloldali városvezetés miért erőlteti rá a lakosokra azokat a változásokat, amelyeknek egyértelműen nem örülnek.

A közelmúltban zajlott le a Harminckettesek terén megvalósult „fejlesztés” lakossági fóruma, ahol az emberek egyértelműen elutasították a változtatásokat. A lakók arról számoltak be, hogy „csövesnapközi” létesült az autók elől elzárt területen, a kihelyezett piknikasztaloknál folyamatosan isznak és alszanak a hajléktalanok. A lakossági panaszáradatot az önkormányzati lap egyszerűen nem reprezentatív felmérésnek titulálta, azaz azt sugallták: nem kell komolyan venni a helyiek negatív véleményét.

Jó esély van arra, hogy a Víg utca is erre a sorsra jut, ugyanis a Rákóczi téri metrókijárat mellett életvitelszerűen tartózkodnak a hajléktalanok. A Hírnyolc kerületi újság a napokban arról számolt be a Rákóczi téren lévő játszótérnél van egy félreeső zúg egy fa körül, amit a hajléktalanok rendszeresen kisebb-nagyobb dolguk elvégzésére használnak. Egy helyi lakos gyomorforgatónak nevezte az ott tapasztalt áldatlan állapotokat.

– Hegyekben áll az emberi ürülék, vizelettócsák mindenfelé, a fekáliás papírdarabok szerteszéjjel dobva. Ez önmagában is undorító, de amikor negyven fokban még a nap is sütötte, akkor egyenesen hányingert keltő volt a szag, amit árasztott. Szerintem fertőzésveszélyes a hely, nem beszélve arról, hogy a játszótéren is elő-elő fordult, hogy emberi ürüléket találtunk – panaszolta a helyi lakos, aki azt is hozzátette: lesújtó, ahogy az elmúlt években lecsúszott a kerület, és felháborító, hogy velük, akik itt élnek, nem foglalkoznak.

Rákóczi téri áldatlan állapotok. Fotó: Hírnyolc

A kerület másik részén a Palotanegyedben éppen a múlt hónapban vettek el 101 parkolóhelyet a helyiektől, ezzel megközelítőleg háromszáz parkolóhely szűnt meg, amióta Pikó András a polgármester.

Borítókép: Pikó András polgármester és Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Balogh Zoltán)