„Ez már autósüldözés!” – újabb parkolóhelyeket szüntet meg a józsefvárosi önkormányzat

Nyár elején a Harminckettesek tere is autósüldözés áldozata lett, ott legalább tíz-tizenöt parkolóhelyet elvettek a szervizúton, helyettük piknikasztalokat helyeztek ki, amelyeket legfőképpen köztéri italozók ás hajléktalanok használnak. A Lujza utcában és a Népszínház utcában fásításba kezdett az önkormányzat, szintén parkolóhelyek helyére kerülnek a növények, a helyiek felháborodására.

Többen kifogásolják, hogy eddig sem találtak könnyen parkolóhelyet, mi lesz még ezután. Ami még inkább visszássá teszi az autósok helyzetét, hogy év eleje óta megszűnt a lakossági ingyenes parkolás a kerületben, például Belső-Józsefvárosban évi harmincezer forintot kell fizetnie a lakosságnak, ha parkolni szeretne az otthona közelében. Amennyiben a családban második autó is van, arra már 72 ezer forintot kell kifizetni. Ezzel szemben a korábbi városvezetés ingyenes parkolást biztosított.

Vitályos Fanny a józsefvárosi Fidesz nevében úgy fogalmazott lapunknak: nem életszerű a józsefvárosi önkormányzat kerékpáros-gyalogos elképzelése, amit társadalmi egyeztetések nélkül valósítanak meg.

Vitályos Fanny szerint mondvacsinált ügyekkel üldözik az autósokat. Fotó: Fischer Zoltán

– Nem elég, hogy a baloldali vezetésű józsefvárosi önkormányzat megsarcolja a józsefvárosi autósokat, a fizetős parkolás után most épp a drasztikus parkolóhely-megszüntetés van soron Pikó Andrásék arrogáns parkolási „stratégiájában” – reagált lapunknak Vitályos Fanny, a józsefvárosi Fidesz tagja.

Hozzátette: szép elgondolás az, hogy mindenki gyalogosan vagy kerékpárral közlekedjen, aki a belvárosban lakik, de aki beszél is józsefvárosiakkal, az tudja: ez kicsit sem életszerű.

– Ilyen drasztikus döntések előtt az a minimum, hogy széles körű társadalmi konzultációt folytat a városvezetés az itt élőkkel, és nem mondvacsinált ürügyekre hivatkozva folytat autósüldözést, és ami rosszabb, az évek, évtizedek óta itt élő, normális józsefvárosiak tudatos ellehetetlenítését, végső soron elüldözését. Ha Pikóék nem is, mi valóban kommunikálunk az itt élő emberekkel az igényeikről, ebben az ügyben is szépen gyűlnek a vélemények. Készülünk, hogy egy „klasszikust” idézzek – mondta el Vitályos Fanny a Magyar Nemzet megkeresésére.

Jogtalanul jár el az önkormányzat

A Hírnyolc információi szerint

könnyen elbukhatják a visszajáró pénzüket azok, akiktől jogtalanul szedték be Pikóék a várakozási engedélyre.

Az önkormányzatnak ugyanis újra módosítania kellett saját parkolási rendeletét, mert az nem ment át a kormányhivatal által kezdeményezett törvényességi rostán. A hivatal szerint a parkolási rendelet jogosultsági rendszere kidolgozatlan volt. A kormányhivatal által kezdeményezett változtatásoknak köszönhetően immár nem kell fizetniük a rendőröknek, a nevelési és oktatási intézmények, valamint az önkormányzat dolgozóinak a parkolásért. Az eddig befizetett összeget viszont az önkormányzat csak nehezen fizeti vissza, ugyanis a károsultaknak kell kérvényezni, nem pedig automatikusan utalja vissza a helyhatóság.

– Pikó Andrásék olyan módon kértek kifizetést, ami szabálytalan volt. Ezért a korábban beszedett összeget nem tarthatja meg az önkormányzat. Semmilyen szinten sem értelmezhető az a döntés, hogy csak kérelem benyújtása esetén fizessék ki a jogosultakat. Ez olyan, mintha abban reménykednének, hogy lesznek olyan emberek, akik nem tudnak a kérelemről, és nem kell így kifizetniük. Sajnos a baloldali vezetés egész működésére jellemző a pitiánerség – mondta el a Hírnyolc.hu kérdésére Vörös Tamás.

A józsefvárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője egyébként ennek megfelelően módosító indítvánnyal is élt a testületi ülésen, amelyet a baloldali képviselők nem támogattak.

Budapesten nem kívánt személyek lettek az autósok

A parkolás korlátozása nemcsak józsefvárosi probléma, Karácsony Gergely főpolgármester a hivatalba lépése után hadat üzent a fővárosi autósoknak, több helyen a parkolósávok helyére kerékpársávok kerültek. Az intézkedések miatt ellehetetlenült a budapesti közlekedés, parkolási káosz alakult ki a belső kerületi utcákban. Ugyan a parkolóhelyek számát csökkentették, ezzel szemben a főpolgármester drasztikusan megemelte a parkolási díjakat Budapesten.

Mint a Magyar Nemzet megírta: Pikó András, Józsefváros balliberális polgármestere egy lakossági fórumon szólta el magát arról, hogy a munkanapokon kívül hétvégére is kiterjesztenék a parkolási díjfizetést. A polgármesteri fogadóórán éppen a koncertek és a sportrendezvények miatt kialakult parkolási anomáliákról esett szó, amikor a polgármester megoldási javaslatként bedobta az ötletet. Mint mondta: Soproni Tamással, Terézváros polgármesterével közösen lobbiznak a fővárosnál, hogy a hétvégén is fizessenek az autósok. Szerinte ez megoldás lehet a lakók problémájára, hozzátette: – Ennek hátrányaként a vendégségbe érkezőknek is fizetniük kell, nem tudnak kivételt tenni velük. A Momentum által támogatott polgármester azt is elmondta: a közeli Tisztviselőtelepen nem támogatták a hétvégi fizetős parkolást.

Borítókép: Utcai parkolás (Fotó: Baranyai Attila)