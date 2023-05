Se parkolni, se aludni nem tudnak majd a lakók Józsefvárosban

„A Józsefvárosi Önkormányzat egy ideje több kerületi közterületnél vizsgálja a lehetőségét annak, hogyan lehet azokat környezetbarátabbá, és a többség számára élhetőbbé, biztonságosabbá tenni. Ez történt a Bacsó Béla utca átalakításánál, vagy amikor a Kiss József utca Népszínház utcai torkolatát alakították át” – így vezette fel a Harminckettesek terének átalakítását a Józsefváros Újság.

Az átalakítás nem kedvez a helyi autósoknak, ugyanis a józsefvárosi önkormányzat baloldali vezetése megszünteti az egérútként használt szervizutat, ezzel együtt pedig húsz parkolóhelyet is felszámolnak.

Sajátos stílusban aztán így folytatták a beszámolót: „ilyen »bacsóbélásítás« történik most a Harminckettesek terénél, ahol a szervizutat szüntetik meg, pontosabban lezárják az autók elől, továbbá a Kisfaludy utca Baross utcai torkolatát alakítják át június végén. Ez azt jelenti, hogy a parkolás és a behajtás lehetőségének annyi, a továbbiakban csak gyalogosok és kerékpárosok vehetik igénybe.”

Az önkormányzati tájékoztatás szerint a végleges kialakításnál a kísérleti időszak tapasztalatait is figyelembe veszik, megnézik, hogy mi működik és mi nem. Ami a közlekedéstechnikai változásokat illeti: aki a Kálvin tér irányából gépjárművel érkezik és szeretne megfordulni, annak tovább kell haladnia a Baross utcán, a fordító hurok ugyanis innentől nem elérhető; a Kis Stáció utcából sem lehet kihajtani a Baross utcára, mert a kormányablak felőli oldalán is lezárják az utat, csak balra, a Kisfaludy utcába tudnak behajtani.

A tervek szerint az autósforgalom ellehetetlenítése mellett növényládák és ülőfelületek kihelyezésével, illetve színes aszfaltfestéssel újítanák meg a polgármesteri hivatal szomszédságában lévő teret. A Hírnyolc helyi lap szerint az ott lakók ugyanakkor nemtetszésüket fejezték ki. „Forrong a ház” – jegyezte meg a lapnak egy helyi lakos, hozzátéve, hogy ő személy szerint nem szeretne ide sétálóutcát, de a társasházban lakók többsége sem. „Eddig is idevizeltek a hajléktalanok vagy éppen a kocsmából hazaindulók, nem szeretnénk még jobban a vizeletben úszni” – mondta a lakó felháborodottan.

Az autósellenes kerületi átalakítások azért is érték kellemetlenül a helyieket, mert hónapról hónapra egyre kevesebb parkolóhelyet hagy meg számukra az önkormányzat, miközben a helyi parkolásért már nemcsak egyszeri, néhány ezer forintos regisztrációs díjat kell fizetni, hanem, lakóhelytől függően, több tízezer forintot – minél közelebb lakik valaki a belvároshoz, annál magasabb az éves díj.

A változások egyaránt kellemetlenül érintik a helyieket és a kerületen áthaladókat. Elzárták az autóforgalom elől a Bacsó Béla utca egy szakaszát, majd a Déri Miksa utcát alakította át az önkormányzat sétálóutcává, a Víg utcában teraszok foglalják a parkolóhelyek egy részét, most pedig a Harminckettesek teréről vesznek el húsz helyet. Amióta Pikó András baloldali polgármester vezeti a kerületet, nem titkoltan megkezdték az autósok kiszorítását a kerületből.

A Kiss József utca Népszínház utcai torkolatában bulizó fiatalok. Fotó: Hírnyolc olvasói fotó

A folyamatosan zajló átalakítások nemcsak az autósoknak okoznak kellemetlenséget, hanem azoknak a lakóknak is, akiknek az ablaka alá utcabútorokat helyeznek ki. A Bacsó Béla utcát már átalakította az önkormányzat köztéri bulihellyé, ahol tavaly nyáron rendszeres, önkormányzati szervezésű koncerteket is tartottak. Az átalakítás itt nem állt meg, következett a Kiss József utca Népszínház utcai torkolata, ahol egy vendéglátóegység előtt, éjszakába nyúlóan zajlik a tivornya. A lakók panaszai ellepték a közösségi hálót, szerintük több utcára is hallani a részeg fiatalok ordítozását. A meglévő „zajos” utcákhoz idén felsorakozik az újragondolt Déri Miksa és a Víg utca, majd a Harminckettesek tere is.

Borítókép: Harminckettesek tere (Fotó: Hírnyolc)