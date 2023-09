Újabb botrány, egy másik halálesetet sem vettek észre a hódmezővásárhelyi nyugdíjas lakóparkban

Három napon keresztül rá sem néztek a nyugdíjas bácsira, a helyiek elmondása szerint azt, hogy valami baj van, csak onnan vették észre, hogy több napon keresztül nem vitte be az ebédjét – derül ki a Hír TV tudósításából, amely arra is kitér, a helyiek szerint nem csak egy haláleset történt, egy másik, 80 éves bácsit fél nap után találtak meg, őt is csak azért, mert rendszeresen járt hozzá egy privát gondozó. Miután nem érte el telefonon, értesítette a portaszolgálatot, ezután találták meg.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, több napon át feküdt holtan egy 94 éves férfi a hódmezővásárhelyi nyugdíjas lakóparkban. Az ügy óriási felháborodást keltett, az eset okán rendőrségi feljelentést tesz a hódmezővásárhelyi Fidesz képviselőcsoportja, az ügyben így nyomozás indulhat. A témában Bálint Gabriella, a KDNP helyi elnöke csütörtökön tartott sajtótájékoztatót, aki hangsúlyozta: elfogadhatatlan szakmai hiba, hogy egy 94 éves emberre nem néztek rá mindennap.

A botrány miatt heves magyarázkodásba kezdett Márki-Zay Péter, aki először azt állította, kirúgta az otthon vezetőjét. A helyiek szerint viszont az intézményvezető még a nyáron távozott, várandóssága miatt.

Az, hogy a város polgármestere végül kit menesztett, már ha volt kit, egyelőre nem tudni. Bálint Gabriella szerint Márki-Zay Péternek nem visszafelé kellene mutogatnia, hanem vállalni kellene a felelősséget

– Az intézményt öt év alatt sikerült leépíteniük, a lakások egy része üresen áll, és mint a mostani eset bizonyítja, súlyos dolgok történnek a kerítésen belül – hívta fel a figyelmet Bálint Gabriella.

