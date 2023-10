Atrocitások nélkül telt a hétvége Sopronban, nemkívánatosak a neonácik és az antifák

Az elmúlt hetekben nagy médiavisszhangot kapott, hogy neonáci kongresszust szerveznek Sopronban október 6. és 8. között. A rendezvény hírére a rendőrség és Farkas Ciprián polgármester is reagált.

Közleményükben hangsúlyozták:

zéró toleranciát hirdetnek ezekkel a jelenségekkel szemben, melyeket a jog eszközeivel is üldöz.

A hétvégéről Farkas Ciprián elmondta: atrocitások nélkül zajlott le, és köszönetet mondott a helytálló rendőrségnek – írja a Kisalföld.

A polgármester pénteki bejegyzésében már leszögezte, hogy a rendőrség határozott fellépésre készül minden szélsőséges elemmel szemben, amely megjelenik a városban.

Sem antiszemitákkal és neonácikkal, sem a szélsőbaloldali antifa-mozgalommal nem vagyunk hajlandóak semmilyen közösséget vállalni

– írta Farkas Ciprián.

A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy szélsőjobboldali szervezetek neonáci kongresszust hirdettek Sopronba a hétvégére. A szélsőségesek egész Európából útnak indultak, de az I. Gerd Honsik Európa-kongresszust a neonácik nem egyeztették a magyar hatóságokkal. Sopron önkormányzata nevében Farkas Ciprián polgármester elhatárolódott a rendezvénytől. Lapunk azt is megírta, hogy a rendezvény hírére szervezkedésbe kezdtek a Momentum mellett osztrák és magyar antifák is, amelyek meg akarták akadályozni a neonácik háromnaposra tervezett találkozóját.