Dopeman: Szívesen elkészítem Orbán Viktor első lemezét

Úgy hallom, hogy rappelni is szeretne. Ezúton felajánlom, hogy szívesen elkészítem az első lemezét – mondta TikTok-videójában Dopeman Orbán Viktornak címezve. A rapper a miniszterelnök tegnapi videójára reagált, amelyből kiderült: a miniszterelnök egy baseballsapkát kapott Donald Trumptól. A miniszterelnök megfordította fején a sapkát, majd azt mondta: rappelne is egyet. Dopeman szerint a „miniszterelnöknek egy igazi old school gengszterrap dukál”. Megjegyezte: Majka, a Fekete Vonat is általa futott be, de még Ganxsta Zolee legnagyobb slágereit is ő írta.

Összehozhatnánk valami nagyon f…szát. Itt vagyok, várom a megkeresést!

− zárta gondolatait a rapper.

Borítókép: Pityinger László „Dopeman” (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)