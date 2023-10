Elveszítheti a nyugdíjkedvezményét Elvira, a nemváltáson átesett „nő”

Újabb fordulat történt az egész ország által megismert, transzemű „nő”, Angyal Elvira nyugdíjügyében. Az események előzménye, hogy a Fejér vármegyei kormányhivatal első körben nem ismerte el, hogy Angyal jogosult lenne a Nők 40 programra, aki a határozat ellen bírósághoz fordult. A perhez segítséget kapott a Soros Györgyék alapítványa által is támogatott Háttér Társaság ügyvédeitől. A bíróság Angyal Elvirának adott igazat és új eljárásra kötelezte a hatóságot.

A bíróság döntését nem hagyták szó nélkül a kormánypárti képviselők

Ezek után Semjén Zsolt és Gulyás Gergely törvénymódosítási javaslatot nyújtottak be. A javaslat indoklása szerint az eredeti szándék és a józan ész alapján eddig sem volt kétséges, hogy a Nők 40 kedvezményes nyugdíjjogosultság azokat illeti meg, akik negyven évig nőként dolgoztak, de ezt most indokoltnak tartják újra megerősíteni. Hozzátették: a magyar szabályozástól idegen, a nemváltást szinte már tetszés szerint lehetővé tévő országokban is elképzelhetetlen, hogy egy, a nők társadalomban játszott kiemelkedő szerepét elismerő jogosultság visszaélésszerűen járhasson azoknak is, akik adott esetben férfiként 39 év munkaviszony után hirtelen nőnek érzik magukat.

Az Origó mai cikke szerint elképzelhető, hogy ez a törvénymódosítási javaslat okafogyottá válhat egy hatósági döntés miatt. A kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási tevékenységét felügyelő Magyar Államkincstár ugyanis felülvizsgálta az ügyet, és megsemmisítette a kormányhivatal második határozatát. Ez a kormányhivatali határozat már a bírósági ítélet alapján született, a hatóság ebben Angyal Elvira összes ledolgozott éve után elismerte a Nők 40 jogosultságot.

A kincstár viszont úgy értelmezte a szabályokat, hogy csak a nemváltás utáni, „nőként” megszerzett évek számítanak.

A hatósági jogértelmezés azért fontos, mert egy 2020-as törvénymódosítás óta Magyarországon a születési nemet jegyzik be az anyakönyvekbe, ez az adat pedig nem változtatható meg a későbbiekben sem. A 2020 előtt nemváltáson átesett, nőként élő férfiak pedig logikusan nem tudnak annyi jogosultsági időt szerezni, hogy a Nők 40 programot igénybe tudják venni. Ezzel garantálható lehet, hogy a nőknek járó nyugdíjkedvezményt tényleg csak és kizárólag a nők vehessék igénybe.

Borítókép: MTI/Mónus Márton