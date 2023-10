Izzadságszagú a fiatalok győzködése

A Demokratikus Koalíció (DK) a közvélemény-kutatásokat akarja megnyerni a Momentummal folytatott cicaharcban – mondta lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Mint ismert, az utóbbi napokban a DK ismét látványos kísérletet tett arra, hogy növelje népszerűségét a fiatalok körében: Dobrev Klára árnyékkormányfő a Krúbi művésznéven ismert baloldali rapperrel mutatkozott együtt, a pártban kifejlesztettek egy DK Plusz nevű mobiltelefonos alkalmazást és a Momentummal vitáztak a széles nyilvánosság előtt.

Az elemzési igazgató felidézte: Gyurcsány Ferenc korábban is tett már kísérletet arra, hogy növelje a népszerűségét a fiatalok körében.

A bukott kormányfő 2014-ben hozta létre a NapiFeri mobilalkalmazást, YouTube-csatornát indított, ahol a Parlamentet mutatta be és fiatalok kívánságait teljesítette, illetve tornacipőben mutatkozva igyekezett magát fiatalosnak és menőnek feltüntetni, de ez akkor nem jött be neki.

– A DK-nak van az egyik leg­idősebb szavazóbázisa, amit természetes, hogy meg kell újítani – világított rá Kiszelly Zoltán.

Az igazgató szerint Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője azért most támadta meg a Gyurcsány–Dobrev-tandemet, mert a baloldali pártoknak fontos kérdés a közvélemény-kutatások alakulása az európai választások előtt. – Most nem mindegy, hogy melyik párt tűnik kezdeményezőnek, mert ki akarják hozni a maximumot a támogatottságukból: a DK a baloldali vezető szerepét őrizné meg, a Momentum pedig azt venné át. De Karácsony Gergely főpolgármester sem véletlenül most hozza létre a Budapest-szövetséget. Amelyik párt jó kiindulópozí­ciót nyer a közvélemény-kutatásokban, ahhoz fognak gravitálni az ellenzéki szavazók – vélekedett Kiszelly Zoltán.