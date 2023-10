Hatalmas balesetet okozott az M0-son, majd elhajtott a helyszínről + videó

Súlyos baleset történt még pénteken az M0-s autóút déli szektorában, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Szigetszentmiklós közelében, a Duna-hídnál – szúrta ki a Ripost.

A lap tudni véli, hogy

az autómentő szolgálat egyik munkatársa trailerével szabályosan haladt az úton, amikor egy másik kocsi nekiment.

Az ütközés ereje beforgatta a mikrobuszt szállító autómentőt, amely először keresztbe fordult az úton, majd a szalagkorlátnak csapódott, amit át is tört, a roncsba pedig belerohant az utána érkező jármű is. A két totálkárosra zúzódott roncs és a trailerről lezuhanó mikrobuszok is az úttesten hevertek:

a kocsi orra összegyűrődött, míg az autómentő a szalagkorlátba fúródott, és szintén összetört, az úton pedig mindenhol a roncsok darabjai és üvegszilánkok hevertek.

A vétkes sofőr nem állt meg, a gázra lépett és elhajtott a helyszínről, hátrahagyva a kocsi osztrák és a trailer magyar sofőrjét az M0-son, akik mind a ketten súlyosan megsérültek.

A lap megkereste az ABAC autómentés munkatársait, akik elmondták, kollégájuk azóta is kórházban fekszik, és állapota javul, a cserbenhagyót viszont azóta sem találták meg, a rendőrség viszont ezekben a percekben is keresi az illetőt.