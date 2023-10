Itt a hidegfront, viharos szelek miatt kiadták a figyelmeztetést + videó

Kiadták a figyelmeztetést

A déli szél délután északnyugatira, nyugatira fordul, többfelé viharossá fokozódik, nagy területen lehet óránként 70 kilométeres erősséget meghaladó széllökésekre számítani.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat heves szél miatt adott ki figyelmeztetést. Forrás: Met.hu

Főként az ország déli részében óránként 80-90 kilométeres erősséget meghaladó lökések is előfordulhatnak. A hidegfront mentén zivatarok is várhatók, amelyekhez a déli országrészben 90-110 kilométeres óránkénti lökések is társulhatnak, de egy-egy intenzívebb gócban az óránként 110 kilométer feletti lökés sem kizárt.

Ha pedig a szél nem volna elég, a zivatarokat apró szemű jég kísérheti.

Csak este csillapodik majd a szél, és veszít erejéből.

Milyen idő lesz hétvégén?

A pénteki csapadék egy hullámzó frontrendszerhez kapcsolódik. A kiadós eső után újra a napsütés kerül előtérbe hétvégén, de nem maradunk eső nélkül.

Vasárnap egyre nagyobb területen emelkedik a hőmérséklet 20 fok fölé, és már csak az északkeleti tájakon lehet csapadékra számítani.