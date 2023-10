A Jámbor András-féle Mérce a palesztin terrort mentegeti

„Az egyik oldalon az önfeledten bulizó huszonévesek megpróbálják egyfajta posztháborús helyzetbe képzelni magukat, a másik oldalon kortársaik a szögesdrót-gettóból emlékeztetik őket, hogy egy aktív és kíméletlen háborús konfliktus közepén élnek.”– írta a Párbeszéd frakciójában ülő Jámbor András lapja pár nappal az Izraelt ért átfogó, brutális, 1300 ember életét követelő terrortámadás után megjelent elemzésben.

Ezzel a Mérce a palesztin terrort mentegette

– állítja a Tett és Védelem Alapítvány (TEV), amely szerint a hazai baloldali-liberális lapok számos példáját mutatták fel a relativizálásnak, a palesztin narratíva kritikátlan átvételének, de egyikük sem merészkedett odáig, mint a radikális Mérce.

Az alapítvány szerint ugyanis a

Mérce cikke szerint „az „emlékeztetés” a megfelelő kifejezés arra, hogy magukból kivetkőzött terroristák gépfegyverrel, gránátokkal lemészárolnak közel háromszáz fiatalt, lányokat erőszakolnak meg, a kibucokban pedig kisbabákat fejeznek le, embereket élve égetnek el.”

A baloldali lap elemzése szerint „a szándék kifejezetten az lehetett, hogy a civilek megsebesítésével, túszul ejtésével és lemészárlásával Izrael állam fegyvertelen polgárai számára hozzák el a háború poklát, azét a háborúét, amit amúgy a palesztinok már hosszú évek óta vívnak elkeseredetten az izraeli hadsereg ellen”, a Hamász csak az „izraeli katonai támadások és katonai terror hű mását próbálják létrehozni” az akcióval.

A TEV minderre úgy reagált:

ennél nagyobb hazugságot talán még sose írtak le Izraellel kapcsolatban.

– Az IDF katonái sosem követtek el civilek elleni terrortámadást, nem hogy ilyen súlyút a palesztin területeken – olvasható az alapítvány honlapján.

Úgy folytatják, annak alátámasztására, hogy a terrortámadás „szinte tükörkép-válasz mindarra, amit a palesztin civilek az izraeli hadsereg hadműveletei során nap mint nap átélnek”, példák sorát hozzák fel az IDF és „az izraeli zsidó telepesek által megkezdett ciszjordániai terror”-ra, a napi palesztin terrorra adott katonai választ „izraeli bosszúhadjáratok sorának” nevezve. A Hamász támadásával kapcsolatban pedig az a fő aggodalma, hogy az „valódi, palesztinok elleni népirtást provokálhat.”

Az alapítvány kitért arra is, hogy

a Mérce egy másik írásából az derül ki, hogy nem „egyoldalú” vagy „kiprovokálatlan” támadás történt, amivel a TEV szerint a Mérce azt elhallgatja olvasói elől, hogy Izraelnek miért kell folyamatosan, katonailag is fellépnie a területeken.

Az alapítvány a Mérce egy másik, „gyűlölettől fröcsögő cikke szerint” a gázai palesztinok a valódi áldozatok, „már rég nincs szó szándékosan meggyilkolt zsidókról.”

A Mérce című lapot egyébként Jámbor András alapította, aki a főszerkesztője is volt 2019-ig, amikor is Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója lett. Ezt követően választották meg országgyűlési képviselőnek, a parlamentben a Párbeszéd frakciójába ült be.



Borítókép: Izraeli légitámadás Gázában, miután a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet október 7-én többfrontos támadást indított Izrael ellen, több mint nyolcszáz izraeli életét vesztette (Fotó: MTI/AP/Fatima Shbair)