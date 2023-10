Lebuktatta a volt CIA-elemző a magyar baloldalt, lépett a hatóság

Karácsonyéknak is juthatott a külföldi pénzből

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a Karácsony Gergely vezette egyesülethez, a 99 Mozgalomhoz is érkeztek külföldi pénzek, a NAV pedig költségvetési csalás és pénzmosás elkövetésének gyanújával, valamint az OTP feljelentése nyomán már hamis magánokirat felhasználása miatt is vizsgálódik.