Letartóztatásban marad a volt győri rendőrfőkapitány

Szeptember 1-jén vették őrizetbe a győri rendőrfőkapitányt, vélhetően egy vállalkozó feljelentése alapján, és egy korrupciós ügy is megbújhat a háttérben. Az őrizetbe vétele után a Győri Törvényszék titkosított eljárásban három nappal később le is tartóztatta – számolt be már korábban róla a Magyar Nemzet.

A jelenlegi információk szerint a Győri Törvényszék Katonai Tanácsa december 4-ig hosszabbította meg V. Attila volt rendőrfőkapitány letartóztatását

– számolt be róla a Kisalföld.hu

Az eset után az országos rendőrfőkapitány visszavonta a győri rendőrkapitány vezetői kinevezését – erről pedig itt írtunk.