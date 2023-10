Ön hova menne, ha kapna még egy kis időt az élettől?

– Nem múlt el egyetlen nap sem az elmúlt években, amikor ne gondoltam volna a betegségemre vagy arra, mi lesz a gyermekeimmel, ha a szervezetem feladja a harcot. Az ott töltött három nap alatt viszont végre nem az járt a fejemben, hogy alakulnak a dolgok a jövőben – idézi fel Evelin, akinél három évvel ezelőtt diagnosztizáltak méhnyakrákot, amely addigra már áttétet képzett a nyirokcsomókba. Nem voltak tünetei, egy rutinszűrés során derült ki, hogy nagy baj van. A háromgyermekes édesanya az Időház kezdeményezésének köszönhetően nemrégiben három éjszakát tölthetett el Bükkszék egyik impozáns szálláshelyén, teljesen ingyen.

Fotó: Időház Facebook oldala

Néhány nap szabadság a gondok elől



Az Időház egy alulról építkező magánkezdeményezés, amely egyfajta közvetítőszerepet tölt be a szociálisan érzékeny szállásadók és szálláskeresők között. Az alapító, Drávai Tamás egy külföldi szervezet mintája alapján honosította meg a karitatív programot. – A kezdeményezés célja, hogy a krónikus, daganatos, leukémiás vagy más gyógyíthatatlan betegségben szenvedő felnőtteknek, gyerekeknek és hozzátartozóiknak ingyenes szállással segítsünk abban, hogy ha néhány napra is, de maguk mögött hagyják a nehézségeket, és valóban az időn, a közösen eltöltött időn legyen a fókusz. Ehhez olyan szállásadókat keresünk, akik néhány napra fel tudnak ajánlani térítésmentesen egy-egy szobát, üdülőt, nyaralót – fogalmazott.

– Amikor édesapámat néhány nap leforgása alatt elvesztettem, egyértelművé vált számomra, hogy mekkora szüksége van a súlyos betegségekben szenvedőknek egy olyan helyre, ahol pihenhetnek a szeretteikkel. Ezek az élethelyzetek nemcsak mentálisan, hanem anyagilag is megterhelik a családokat, sokan nem tehetik meg, hogy elutazzanak vagy több időt töltsenek közösen, gondok nélkül – árulta el az alapító, aki szülővárosát, Szolnokot is rendszeresen támogatja magánemberként.

Az Időház mindössze néhány hónap alatt több mint száz betegnek és hozzátartozónak adott lehetőséget arra, hogy valóban megéljék az időt, köztük Évának is, aki súlyos, daganatos betegséggel küzd.

– Alig egy hete még alig tudtam vonszolni magam a kemoterápia mellékhatásai miatt, de az itt töltött idő átmosta a lelkem: az üvegfalú zuhanyból a fákat, a madarakat, a teraszról a Dunát, a pezsgőfürdőből a naplementét, míg az ágyból a csillagokat nézhettem, éjjel pedig a közelben bőgő szarvasokat hallhattam – sorolta az élményeit.

Egy hely, ahol erőt gyűjthetünk



A szállásadók, amelyek között vendégházak, üdülők, nyaralók, hotelek és villák is vannak, nyitottak a kezdeményezésre, több mint ötvenen csatlakoztak alig néhány hónap alatt.

Az elmúlt hónapokban nyolcvan karitatív vendég­éjszakát szerveztünk, nagyjából 2,5 millió forint értékben, de sokan még csak ezután mennek, az év végéig legalább ugyanennyien tudnak majd kikapcsolódni. Ezek a családok lehetőséget kaphatnak arra, hogy szép környezetben gyűjtsenek erőt a folytatáshoz vagy megéljenek minden pillanatot, ami megadatik még az életben. Az élet legértékesebb kincséből szeretnénk adni ezeknek az embereknek: az időből

– mondta Drávai Tamás. Elárulta: nagy örömmel segítettek egy olyan családnak is, ahol a kisfiuk, Zsoltika lélegeztetőgéppel él kilenc hónapos kora óta. A Szikora család gyermeke egy ritka és súlyos genetikai betegségben, SMA-ban szenved, szülei viszont azt mondják, ők egy boldog család, mindennek örülnek, ami megadatott. – A család az elmúlt években mindent megtett azért, hogy a kisfiú, aki szellemileg teljesen ép, minél több élményt kaphasson az élettől. Egy összefogásnak köszönhetően nemrég a Balatonon jártak, életükben először, most pedig az Időháznak hála októberben újabb utazásra indulnak: egy lesencei szálláshely ajánlotta fel, hogy töltsenek ott néhány napot ingyen – avatott be.

A szállásdonorok elhelyezkedése az országban Fotó: Időház Facebook oldala

Idő, ingyen



A néhány napos ingyenes pihenésnek egyetlen feltétele van: orvosi dokumentummal kell igazolni, hogy valóban súlyos betegségben szenved a jelentkező, akik között gyerekek, középkorúak és nyugdíjasok is vannak. – Megrendítő, milyen nehézségeken mennek keresztül ezek az emberek és a családjuk. Nemrégiben egy fiatal édesapa történetét ismerhettem meg, akinek egy ritka daganatos betegséggel kell szembenéznie, ami miatt hamarosan amputálni kell a lábát – osztotta meg az alapító, aki arról is beszélt, többségében hölgyek regisztrálnak az Időház oldalán.

– A tapasztalat az, hogy a férfiak kevésbé fogadják el a segítségnyújtás bármely formáját. Talán büszkeségből, vagy egyszerűen csak nem akarnak tudomást venni a helyzetükről, és van bennük egyfajta tagadás, de szeretnénk, ha az erősebbik nem is bátran élne az Időház adta lehetőségekkel. Egyik alkalommal felkeresett egy fiatal lány, aki az édesapját szerette volna meglepni ezzel a néhány napos, ingyenes lehetőséggel, ám a jószándéka balul sült el. Az apa úgy érezte, ez egyfajta utolsó út, egy végső kenet lenne számára, pedig erről szó sincs.

Az Időház nem a haldoklóknak nyújt néhány napnyi vigaszt, hanem azoknak szeretnénk erőt adni, akik évek óta harcolnak, és szükségük van egy kis pihenésre

– összegezte Drávai Tamás.

Az ország minden tájáról regisztráltak már betegek Fotó: Időház Facebook oldala

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shuttersctock)