Rétvári Bence: A tankerületi központok rendszere jobban ki tudja egyenlíteni a társadalmi különbségeket

– A tankerületi központok rendszere jobban ki tudja egyenlíteni a társadalmi különbségeket, az állami fenntartás évei alatt csökkent az otthonról hozott hátrányok megjelenése az iskolákban – hangsúlyozta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Csepelen, a Dél-Pesti Tankerületi Központ új székhelyének átadóünnepségén csütörtökön.

Rétvári Bence az átadáson. Fotó: Illyés Tibor

Felidézte, bő tíz évvel ezelőtt indították el azt a folyamatot, amelyben az iskolák fenntartását és később a működtetését is a tankerületi központok vették át. – Egy 2010-es felmérés azt mutatta, hogy a hatéves gyermekek fejlettségi szintje között akár másfél éves különbség is volt, és ezt az iskolák nem tudták megfelelően ellenpontozni – mondta Rétvári Bence.

Ismertetése szerint ezért két intézkedést hoztak:

az egyik a hároméves kortól kötelező óvodáztatás bevezetése volt, hogy kevesebb legyen a hátrány, amit a gyermek az iskolába magával visz, másrészt meg akarták szüntetni azt a helyzetet, hogy ahol nehezebb körülmények között gazdálkodik az önkormányzat, ott az iskola is nehezebb helyzetben volt.

– Ezért döntöttek úgy, hogy tankerületi központok legyenek azok, amelyek az iskolákat fenntartják, működtetik – magyarázta az államtitkár.

Közölte, ennek már a PISA-mérés szerint is megvan az eredménye: míg tíz évvel ezelőtt az otthonról hozott hátrányok iskolában való megjelenése 26 százalék volt, ez az állami fenntartás évei alatt már 19 százalékra csökkent. – Érezhető eredménye van tehát, hogy az állam belépett közvetlenül az oktatás rendszerébe – jelentette ki Rétvári Bence.

– Az iskolának gyerekközpontúnak kell lennie, ez azt is jelenti, hogy bárhová születik egy gyermek, ugyanazokat a lehetőségeket kell megadni neki – hangsúlyozta az államtitkár. Hozzáfűzte, az állami fenntartás a gyerekeknek átadott tudás-nevelés különbségét csökkentette, így a társadalmon belüli különbséget is csökkentette; az a generáció, amely most hagyja el az oktatás-nevelés rendszerét, kisebb különbségekkel teszi ezt, mint a tíz évvel ezelőttiek.

Rétvári Bence kitért az új pedagóguséletpálya-törvényre is, kiemelve, hogy annak középpontjában a gyermekek érdeke áll. – A legfontosabb változás, amit a törvény hoz, hogy a pedagógus fizetését a gyerekekre fordított idő, energia fogja meghatározni, az, hogy mennyire intenzíven, innovatívan foglalkozik velük – közölte az államtitkár.

A fiatalabb tanároknak óhatatlanul jóval alacsonyabb fizetése volt eddig, és ez sokakat eltántorított a pedagóguspályától. – De most már nem az életkor fogja meghatározni azt, hanem az, hogy hogyan foglalkozik a gyerekekkel – hangoztatta.

Megjegyezte, amúgy is céljuk a pedagógusok radikális béremelése, amelyből a költségvetés idén és jövőre is tíz-tíz százalékot előlegezett meg.

– És ha nem tartanák vissza jogtalanul az európai uniós forrásokat, akkor már 561 ezer forint lenne a pedagógusok átlagbére. De abban a pillanatban, hogy ez a jogtalan állapot megszűnik, a pedagógusok bére is közelíteni fog ahhoz a szinthez, amit megérdemelnek – tette hozzá Rétvári Bence.

Az államtitkár egyébként lapunknak adott interjújában jelentette be, hogy mindösszesen 1205 pedagógus döntött úgy, hogy nem tanít tovább az új pedagógus-életpályamodell miatt, ezzel párhuzamosan pedig csaknem ötszáz új belépő is volt már, akik szeptember 1-től munkába álltak az iskolákban.