Szili Katalin üzent a felvidéki magyarságnak: Nem lehet feladni az etnikai politizálást!

Szili Katalin kitért a múlt hétvégén tartott szlovákiai parlamenti választásra, amelyen a felvidéki magyar párt, a Szövetség nem jutott be a pozsonyi törvényhozásba. A kudarc után megjelentek olyan vélemények a felvidéki közéletben, melyek szerint az etnikai alapú politizálásnak nincs jövője Szlovákiában. Szili Katalin ezekkel ellentétben most azt hangsúlyozta:

A felvidéki magyarságnak parlamenti képviselet nélkül is tovább kell folytatnia azokat a politikai küzdelmeit, amelyekkel meg lehet változtatni azt, hogy történelmileg meghaladott jogszabályok alapján hátrányok érjék a felvidéki magyarokat.

A miniszterelnöki főtanácsadó szólt az Európai Uniónak a nemzeti kisebbségek kérdéseihez való hozzáállásáról is, rámutatva: ez tartalmában és intézményrendszerében is hiányos, s ezért is fontos, hogy a jövő évi európai parlamenti választásokon a felvidéki magyarság is szerezzen saját képviseletet az EP-ben.

Emlékeztetett: a napokban Emmanuel Macron francia államfő kijelentette, hogy megkezdik a korzikai autonómia megteremtésének folyamatát, s ez a lépés elgondolkodtathatja a EU vezetését és a nemzeti kisebbségi közösségeket is arról, hogy igenis van létjogosultsága az autonómiatörekvéseknek.

–Mindenkinek jól kell értenie, hogy nem vagyunk ellene senkinek, jószomszédi kapcsolatokban akarunk élni. Amikor ezekről a dolgokról szólunk, csak annyit akarunk, amennyi minden európai polgárnak kijár

– tette hozzá Szili Katalin.

Borítókép: Szili Katalin (Fotó: MTI/Katona Tibor)