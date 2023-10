Tízmilliókat emészt fel Niedermüller propagandacsapata

Természetesen több ismerős régi motoros is feltűnik a munkatársak között, ilyen az egykori MSZP-szóvivő, Nyakó István is, valamint több egykor, a szocialisták sajtóosztályán dolgozó személy is. Megtaláljuk a munkatársak között a 168 Óra egykori munkatársát, Barát Józsefet is, de feltűnik Komlósi Gábor is.

Viszonyításként, az erzsébetvárosinál jóval nagyobb fideszes vezetésű XVI. kerületben mindössze hárman végzik a kommunikációs feladatokat.

A nagyszámú kommunikációs munkatárs ellenére a kerület hivatalos közösségi oldalára kevesebb mint ötezer kedvelés érkezett és nagyjából ugyanennyien követik.

Azért is furcsa a baloldali vezetés részéről a 19 kommunikációs munkatárs alkalmazása, mert korábban a kerületben ingatlaneladásokba kezdtek az állítólagos pénzhiány miatt.