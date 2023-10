V. Naszályi perrel fenyegetőzik + videó

Hétfőn délelőtt robbant a hír, hogy védelmi pénzt kérhetett V. Naszályi Márta, az ajánlat ráadásul két cukrászdát is érintett, legalábbis ezt mondta a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa az Indexnek. Szamos Miklós szerint a választások előtt ajánlotta fel V. Naszályi Márta, hogyha Szamos fizet, akkor olyan szerződést kötnek vele, hogy ne lehessen kitúrni a cukrászdát, ráadásul a polgármester azt is hangsúlyozta, hogyha a tranzakció nem történik meg, akkor nem védi meg. A cikk arra is kitért, hogy a cukrásztól a vesztegetési kísérlet során 20-30 millió forintot kért volna.

A polgármester a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva tagadta, hogy védelmi pénzt kért volna, szerinte Szamos Miklós azért állt elő ezzel a történettel, mert bajban van. Rágalmazza őt és be fogja perelni.

Borítókép: V. Naszályi Márta. (Fotó: Havran Zoltán)