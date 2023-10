Videón, ahogy szinte száraz lábbal keltek át Esztergomnál a Kis-Dunán

2018 októberében sosem látott szinteket mértek a vízügyi szakemberek a Dunán: Esztergomban 21 centiméter, Komáromnál pedig 12 centiméter lett a valaha feljegyzett eddigi legalacsonyabb vízállás.

Persze ez nem azt jelenti, hogy teljesen kiszáradt a folyómeder.

Simon Szilvia Geohidrológia, mérések a hidrogeológiában című egyetemi oktatási segédanyagában olvasható, hogy a vízmérce nulla pontját a Duna esetében az 1834. évi kisvízszintmagasság határozta meg. A negatív előjeles értékek pedig azt jelentették, hogy 2018-ban a két városban hány centiméterrel mértek kevesebbet az 1834-es nullás szinthez képest.

Mivel a folyó ausztriai és németországi vízgyűjtő területén is igen kevés csapadék hullott az elmúlt időszakban, így folyamatos, lassú apadás figyelhető meg a Komárom-Esztergom vármegyei szakaszon is.

Esztergomban, a Nagy Duna sétányon haladva lehet látni, hogy hosszú zátonyok jöttek létre, a parti sáv is igencsak kiszélesedett. Persze van, hogy néhány napon belül 1-2 centimétert változik, „emelkedik” a vízszint, de ebből a laikusok semmit sem vesznek észre.

Ellenben sokaknak feltűnt a közelmúltban, hogy

Esztergomban a Kis-Duna a Szent Erzsébet híd mellett egy jó tíz-tizenöt méteres szakaszon patak méretűvé zsugorodott, sőt egy kis hajó is megfeneklett ott.

A folyón való átkelés lehetősége megmozgatja az emberek fantáziáját, és a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál, a Kemma munkatársai is megpróbáltak átkelni a köveken, amelyeket az átjutás megkönnyítése érdekében szándékosan rendeztek egy vonalba.

A nullához közelít már a Duna vízállása Esztergomnál

Érdemes vízálló lábbelit húzni a mutatványhoz, – mivel egy rossz mozdulat esetén a bokáig érő vízben lehet kikötni – ugyanis a kövek elmozdulhatnak, illetve csúszósak is lehetnek. Egyébként az átkelés után azt is megnézték, hogy mi mindent rejt a száraz mederszakasz, és rádöbbentek: amíg a folyó szintje magasabb, addig nem is lehet sejteni, hogy a rengeteg üvegdarab mellett fémhulladék, hiányos flexkorong, de törött tányérok és építési hulladékok is lapulnak bőven az iszapban.

Az Országos Vízjelző Szolgálat adatai szerint október 13-án este 20 órakor Esztergomnál 22 centimétert, míg Komáromnál 37 centimétert mértek. Az előrejelzésből megtudhatjuk, hogy a Duna vízállásában számottevő változásra egyelőre nem kell számítani.