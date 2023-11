Bóka János: Az EU álláspontja közeledik a magyarhoz a migrációt illetően + videó

Bóka János azt mondta, jelenleg a külső határok védelmén, az illegális migráció elleni harc külső dimenzióján, illetve a migráció kiváltó okainak kezelésén van inkább a hangsúly.

– Nem mondom, hogy már itt tartunk, de nagyon fontos politikai vitát és talán politikai küzdelmet is látok a közeljövőben. Úgy látom, hogy ebben a pillanatban még sokan nem értik meg, hogy ha nem az Európai Unió, illetve a tagállamok döntenek arról, hogy ki léphet be az Európai Unió területére, akkor nincs migrációs politikánk – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy hiába van szociálpolitikánk, integrációs politikánk, hiába van sok más szakpolitikánk, ha nincs migrációs politikánk, mert a migrációs politika azzal az alapvetéssel kezdődik, hogy mi vagyunk azok, akik eldöntik, ki léphet be a területünkre.

– Mi pontosan ezt tesszük az Európai Unió nevében és az Európai Unió egésze érdekében. Ezért megfelelő anyagi és technikai segítségben kellene részesülnünk, nem pedig olyan eljárások megindításában az Európai Unió Bírósága előtt, amik megakadályoznak bennünket ennek a végrehajtásában – fogalmazott Bóka János.

A politikus szerint, ha a migrációs politikát valamiféle erkölcsi alapon és erkölcsi perspektívából nézve határozzuk meg, akkor sok mindent összekeverünk: a menekültügyet a migrációs politikával, a munkaerő-politikát a migrációs politikával, a határvédelmet a menedékkérők fogadásával.

– Mindezek a dolgok összekeverednek, mert a moralitásnak megvan az a jellemzője, hogy általában összekever különböző jellegű dolgokat és egy olyan egységes megközelítést alkalmaz, ami nem alkalmas a hatékony politikai döntéshozatalra és végrehajtásra – mondta.