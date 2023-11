Ceglédi Zoltán Karácsonynak: „Utolsó tolvaj módjára kifosztottátok a saját kampányotokat”

Akkor még egyértelmű volt, hogy ez a Mozgalom bizony Karácsony Gergely szervezete. Nézzétek meg, mindenhol ezt mondta ő is, ezt írta a neki kampányoló sajtórész: ő alapította, ő mutatta be a programját, ő invitál csatlakozásra. Nem azt, hogy jaj, Egon, fogalmam sincs, hát biztos egy nagyobb ládika. Most meg ott pislog egy szerencsétlen, magára hagyott papóka a hegyen, hogy nyüssz, nyüssz, hát majd megmondja később, hogy honnan vitt milyen pénzt merre, összecsórt fontok; a főpolgármester meg hirtelen átpenderült emide, hozzánk, a bámészkodók közé, hogy hát ő ott se volt, ő velünk együtt nézi ezt a kellemetlen balesetet, hullik rá a terépcsecső. Ajbesajnálom.