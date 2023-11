Gripen vadászrepülők hétköznapjai egy kis zalai faluban

Az Adaptive Hussars 2023 gyakorlat keretén belül az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kijelölt állománya sikeresen áttelepült Sármellékre, a Hévíz-Balaton Repülőtérre – számolt be az Adaptive Hussars 23 hadgyakorlat kapcsán a Honvédelem.hu.

Mistral rakétaindító felszálló Gripennel a háttérben (Fotó: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár / Honvédelem.hu)

A Hévíz-Balaton nemzetközi repülőtéren települt ideiglenes táborban a kecskeméti honvédek az MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred és az MH Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred katonáival, valamint tizenegy honvéd tisztjelölttel együtt kezdték meg szolgálatukat. A tábor állománya a Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ által meghatározott repülőműveleti, a szárazföldi erőket támogató, valamint járőrözési, konvoj kísérési és légiharc feladatokat végez.

Két, készültséget adó, járó turbinákkal várakazó JAS-39 Gripen, háttérben Sármellék házai (Fotó: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár / Honvédelem.hu)

Amint azt a Magyar Nemzet is megírta, több mint harminc év után települtek, még ha ideiglenesen is vadászgépek, ráadásul a magyar légierő Gripenje a sármelléki bázisra. A Hévíz-Balaton nemzetközi repülőtér Magyarország öt nemzetközi repülőterének egyike. Keszthelytől mintegy 12 kilométerre délnyugatra, Sármellék és Zalavár között található. A repülőtér jelenlegi helyén már az 1940-es években is volt ideiglenes katonai repülőtér, azonban szilárd burkolattal csak 1950-ben látták el. 1961-ben az addig ott állomásozó magyar 47. repülőezred áttelepült Pápára, Sármellékre pedig egy szovjet vadászezred érkezett. A bázison a következő három évtizedben MiG-17-esek, majd Mig-21-esek és MiG-23-asok állomásoztak. A 400 hektáros bázisra egyszerre 45 repülőgép települt folyamatosan, legutoljára MiG-29-esek. A szovjet légierő utolsó egységei 1990. október 4-én hagyták el a bázist, ami azóta polgári repülőtérként működik.

Gripen vadászgép a Hévíz-Balaton nemzetközi repülőtér terminálja előtt (Fotó: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár / Honvédelem.hu)

Borítókép: Gripen vadászgép pilótája és a kiszolgáló személyzet a sármelléki ideglenes bázison (Fotó: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár)