Hazánkban hétszáz iskolaőr vigyáz a gyermekekre és pedagógusokra, de folyamatosak a képzések

Három és fél évvel ezelőtt hatalmas érdeklődés övezte az iskolaőrök toborzását, országszerte több mint 1400-an jelentkeztek – írta a Police.hu.

Az egészségügyi, fizikai és pszichológiai vizsgálatokon sokan fennakadtak, végül 497-en kezdték meg a háromhetes, 120 órás szaktanfolyami alapképzést, amely a rendvédelmi ismeretek mellett pedagógiai-pszichológiai, bűnmegelőzési és konfliktuskezelési modulokból állt.

Az iskolaőrök elsősorban azt biztosítják, hogy a pedagógusok a feladataikat zavartalanul elláthassák. Csak tanítási időben, az iskolák területén van intézkedési jogosultságuk. Kényszerítő eszközt is használhatnak, de csak olyan esetben, ha nem vezet eredményre a kommunikáció, aminek nemcsak a hangsúly, hanem a formaruha is megadja a kellő nyomatékot.

Fotó: Police.hu

„Az iskolaőrök alapvető feladata, hogy jelenlétükkel megelőzzék, megakadályozzák és szükség esetén megszakítsák az oktatási intézmény dolgozóinak és tanulóinak biztonságát sértő és veszélyeztető cselekményeket”

– magyarázta Szabó Péter őrnagy.

Szabó Péter kiemelte, az eddigi tapasztalatok alapján, az iskolaőrök kéréseit is szem előtt tartva, kiemelt figyelmet fordítanak a továbbképzésükre. Tovább mélyíthetik már megszerzett tudásukat, emellett új, főként kommunikációs technikákat és módszereket sajátíthatnak el, amelyeket a gyermekekkel vagy fiatalkorúakkal szembeni intézkedések során alkalmazni tudnak. A nemrég véget ért őszi szünet alatt bővült az iskolaőrök központi és területi továbbképzésének spektruma. ؘ

Volt intézkedéstaktika és elsősegélynyújtás, továbbá jogi ismeretek, és olyan kommunikációs tréning, ahol a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való hatékony kommunikációt és bánásmódot gyakorolhatták.

Fotó: Police.hu

Szükség van rájuk

Az iskolaőrök számos esetben szabálysértéseket és bűncselekményeket előztek meg, illetve szükséges intézkedéseket tettek a jogellenes cselekmények elkövetőivel szemben, de nemcsak a bűnmegelőzés terén és intézkedéseikkel jeleskedtek, hanem életet is mentettek. Legutóbb szeptember 5-én egy borsodi iskolában, ahol egy pedagógus szorult azonnali ellátásra.

Az elért eredményeknek köszönhetően az oktatási intézmények vezetőinek bizalma erősödött a program iránt, így annak hasznosságát felismerve egyre több intézmény jelzi fenntartójának, hogy csatlakozna az iskolaőri programhoz.

A pedagógusokon, az oktatási intézmények dolgozóin és a szülőkön túl már a gyermekek is igénylik az iskolaőrök jelenlétét, méghozzá nem csak az udvaron vagy a folyosón. Nem egy iskolaőr fotója látható ballagási tablókon, és osztálykirándulásokra is kapnak meghívást – foglalta össze az iskolapartnerségi osztály vezetője, és kérdésre válaszolva azt is elmondta, külön büszkeséget érzett, amikor két hónappal ezelőtt kitüntette Csécsi Tibort, az Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola iskolaőrét,

aki ártalmatlanná tett egy késsel a kezében a tanintézmény területére lépő, zavartan viselkedő férfit.

A diákok érkezésekor a legjobb helyen, a tanintézmény kapuja közelében tartózkodott, és szakszerűen intézkedett, amikor erre szükség volt.