Jönnek a Nagykörútra is Karácsony karói, holnap már kezdődik is a kivitelezés

Az Üllői úti elkülönített biciklisávok más szempontból is életveszélyesek: azokat rolleresek is használják, akik számára az ilyen kátyúk és hiányzó csatornafedelek életveszélyesek is lehetnek, ha nem veszik észre még időben, és nem tudják kikerülni azokat.

Az Üllői úti biciklisáv eleje a belváros felé ilyen kátyúkkal van tele. Fotó: Bognár Ferenc

Nemcsak a balesetveszélyes kátyúk okoznak problémát az elkerített kerékpársávoknál, hanem az állandósuló dugókra, a megnövekedett menetidőre is panaszkodnak az autósok.

A BKK most azt írja, hogy a munka első fázisában várhatóan november 12-ig lezárják a Jászai Mari téren a villamosperon Margit híd felőli végén a két belső sávot, illetve a Nyugati térnél a Váci útra balra kanyarodó, külső sávot. Mint írják, ebben az időszakban elkészülnek a hosszanti burkolati jelek felfestésével, ezzel párhuzamosan megkezdődik a Jászai Mari térnél, a Hollán Ernő utcánál és a Szemere utcánál a jelzőlámpák beállítása. A Jászai Mari téri villamosváró peron Margit híd felőli vége átépül, a meglévő gyalogos-átkelőhely mellett új kerékpáros átvezetés létesül. A teljes kivitelezés várhatóan három hét alatt készül el, a munkakezdést és a befejezés időpontját azonban az időjárási körülmények is befolyásolhatják.