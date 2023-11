Láng Zsolt: A 99 Mozgalom botrányában érintetteknek fel kell függeszteni a munkálkodását + videó

A 99 Mozgalom gyanús pénzügyeivel kapcsolatban két házkutatást is tartottak már a NAV munkatársai. A Magyar Nemzet derítette ki, hogy Tordai Csabának, Karácsony jogi főtanácsadójának az irodájában írhatták alá azt a tíz jegyzőkönyvet, amelyeket a hatóságok lefoglalhattak. Még pénteken nyilatkozott úgy a főpolgármester, hogy Tordai továbbra is a bizalmi embere, és az is marad.

Azonban nem csak Tordai Csaba élvezi továbbra is Karácsony bizalmát, Perjés Gábor szintén a mai napig ellátja hivatalát.

Perjésnél, a 99 Mozgalom hivatalos képviselőjénél szintén házkutatást tartottak. A több mint félmilliárd forintos adományokat Perjés fizette be a szervezet bankszámlájára készpénzben, több részletben, összesen tizenkilenc alkalommal, forinton kívül fontban és euróban. Mint ismeretes, a 99 Mozgalom azért jött létre, hogy támogassa Karácsonyt a 2021-es ellenzéki előválasztáson mint az MSZP, a Párbeszéd és az LMP együttes miniszterelnök-jelöltjét.

A szereplők aktív munkálkodását mindenképpen fel kellene függeszteni

– ezt Láng Zsolt mondta a Magyar Nemzetnek. A Fidesz budapesti elnöke arról beszélt, hogy erős a gyanú, hogy az egész választási rendszert kijátszva külföldi pénzekből próbálták Karácsony kampányát finanszírozni. Láng azt is leszögezte, hogy mivel az egész 99 Mozgalom a főpolgármester miniszterelnök-jelöltségét finanszírozta, ezért ebből nem vonhatja ki magát.

Borítókép: Láng Zsolt, a Fidesz budapesti elnöke (Fotó: MTI/Kovács Tamás)