Kis híján elpusztult az ország karácsonyfája

Idén a Hajdúságból választották ki azt a fenyőt, amelyet a Parlament mellett fognak feldíszíteni – írja a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportál. A fa tulajdonosa, Bálint Imréné Zsuzsa elmondta: a mára több mint húszméteresre nőtt fa 45 centis csemeteként került hozzá, az egyik kolléganőjétől kapta. – Az elmúlt időszakban egyre több volt az olyan vihar, ami egészséges fákat is kidöntött a helyéről, veszélyessé vált a miénk is ezzel a hatalmas méretével. A hetekben elhatároztam, hogy kivágattatom, és már telefonon egyeztettem az elszállításról, amikor a férjem a hátam mögött meghallotta, mire készülök. Azt mondta, ha már így alakult, akkor legalább ajánljuk fel a fenyőt Hajdúszoboszlónak. Fel is hívta az országgyűlési képviselőnket, Bodó Sándort, ekkor jött az ötlet, hogy akár az ország karácsonyfája címre is pályázhatnánk – magyarázta a nevezés okát.

Azt mondták először, hogy ehhez már nagyon késő van, év elején kellett volna szólni, de végül elkérték a címet a szervezők, és műholdon keresztül megnézték a fát. Utána szinte azonnal telefonáltak, hogy a versenybe nevezett tizenhét fenyő közül ez került ki győztesként. Hamarosan kivágják, már járt kint az áramszolgáltató, a katasztrófavédelem és a honvédség is, hogy felmérjék a terepet.

Fotó: HAON

A kiválasztáskor a megfelelő nagyság és arányos forma, a kellően dús lombozat mellett a fa megközelíthetőségére, az elektromos vezetékek közelségére, az emelődaru és a szállítójármű helyigényére, valamint az utaztatás viszontagságaira is figyeltek a szakemberek.

Az 1983-ban ültetett szoboszlói fa az eltelt negyven esztendő alatt hozzávetőleg 24 és fél méteresre nőtt, törzsátmérője 80 centiméter, súlya pedig több mint öt tonna.

A gondos nevelés mellett a véletlennek is köszönhető, hogy máig megmaradt a fa, ugyanis nem ez volt az első eset, hogy ki akarták vágattatni.

Néhány évvel ezelőtt már le is volt szervezve a munka, annyira ránőttek az ágak a garázsra. – Akkor is a férjem lépett közbe, aki aznap a szokásostól eltérő időben jött haza, pont a fűrészelés megkezdése előtt. Azonnal kérte, hogy bele se vágjunk – elevenítette fel végül a mentőakciót a tulajdonos.