Márki-Zay Péter megfejtette: valójában jól jártak a kirúgott porcelángyári dolgozók

Mi lesz ezzel a 45 emberrel, akit elbocsátanak? Ők 8–14 hónap közötti végkielégítést kapnak, megkapják az idei különjuttatásokat és a 13. havi fizetésüket is. Amikor kiderült, hogy milyen nagyvonalú csomagot ad a cég a távozóknak, voltak, akik önként jelentkeztek. Vannak, akik már nem kívánnak munkába állni, ezzel a pénzzel kibekkelik a nyugdíjig. A többieknek lesz munkájuk a környékbeli cégeknél Makótól Szentesig, de itt helyben is, miközben megkapják a végkielégítésüket is, vagyis nem kell aggódniuk