Többnyire köszönetet szoktak mondani a mentőknek levélben, de akad néhány kivétel is – most egy ilyen esetről számolt be közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A nevezett levelet egy felháborodott budapesti nő írta, mert csaknem egy órát töltött a mentőautóban ülve. A negyven év körüli felkarsérült asszonyt ugyanis helyszíni ellátás után szállították volna kórházba lakásáról, de útközben egy, a közelben zajló közterületi újraélesztéshez küldte tovább az egységet a mentésirányítás.