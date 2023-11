Novák Katalin: A következő generáció számára vonzóvá kell tennünk a családalapítást

Bács-Kiskun vármegyében lépten-nyomon a családok erejével találkoztam. Családi gazdaságok, vállalkozások, erős közösségek. Tiszaalpáron egy ötgyermekes családot látogattam meg, hogy köszöntsem őket legkisebb gyermekük születése alkalmából. Ők is bizonyítják, hogy a szűkösségben is lehet sokat adni. Ha a felelősségteljes nevelés, a tanulásra, munkára ösztönzés általános, a nehéz helyzetből is van kiút.