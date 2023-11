Pár órán belül szabadulhatnak a Hunnia-per elnöki kegyelemben részesített elítéltjei

Már péntek kora délután szabadulhat az a három elítélt, akik ügyében tegnap este hozott kegyelmi döntést Novák Katalin köztársasági elnök. Információink szerint Tuzson Bence igazságügyi miniszter már alá is írta a vonatkozó dokumentumokat, így

Piller Gergely, Szücsi Frigyes nemzetközi hírű régész, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja és Tián Csaba már ma elhagyhatja a börtönt.

Novák Katalin azután hozta meg döntését, hogy csütörtök délután személyesen találkozott Csintalan Sándorral, a büntetőügy sértettjével a Sándor-palotában. Csintalan Sándor korábban levélben kérte a köztársasági elnököt, hogy adjon kegyelmet annak a három férfinak, akiket 15 év pereskedés után ítéltek el az expolitikus összeveréséért, de ezt nem tudták bizonyítani.

Csintalan szerint az elhúzódó eljárás bőven elég büntetés volt az elkövetőknek, és nem szeretné, hogy a gyerekeik apa nélkül nőjenek fel.

– Az első szó ismét a háláé és a köszöneté! Bátor, tisztességes, irgalmas és keresztényi Novák Katalin köztársasági elnök ezen mostani döntése is, ami logikusan illeszkedik a Budaházy–Hunnia-ügyben hozott korábbi kegyelmi határozatokhoz, amelyekkel tavaly decemberben és idén áprilisban Budaházy György és 12 társa már kegyelmet kapott – fogalmazott lapunknak Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) ügyvezetője annak kapcsán, hogy

az államfő csütörtök este kegyelmi döntést hozott a Hunnia-perként ismertté vált büntetőügy utolsó három elítéltjének esetében. A jogász szerint ezzel Novák Katalin, illetve az igazságügyi kormányzat megoldotta és lezárta azt a rettenetesen nehéz, kényes, koholt bizonyítékokkal, kényszervallatásokkal és más visszásságokkal telített, 15 éves koncepciós ügyet, amit Gyurcsányék időzített bombaként helyeztek a 2010 utáni rendszer alá.

– Az ügy ezen megoldása még jobban felerősíti az igényt, hogy a 2010 előtti önkényuralmi időszak állami terrorjának felelősei nem kerülhetik el a felelősségre vonást és azt, hogy az igazságügyi rendszer egyes, súlyos, ilyen ügyekhez vezető rendszerhibáit mielőbb ki kell küszöbölni– hangsúlyozta Gaudi-Nagy Tamás. Hozzátette,

most sikerült végre felszámolni a Gyurcsány-rendszer eme káros örökségét,

az érintettek mindegyike rengeteg meghurcolás és szenvedés után végre ismét szabad emberként és a társadalom hasznos tagjaként élhet, és lehet újra együtt családjaikkal.

– Az pedig, hogy Csintalan Sándor mint sértett volt a kegyelem legfőbb szorgalmazója, mutatja a legjobban, mennyire abszurd irányba ment el ez az ügy. Már ő is felismerte a tisztességtelen eljárás során született jogerős ítélet okozta helyzet képtelenségét és azt, hogy ez a három hazafi is már eleget szenvedett az eljárás alatt.

A megszabadulásért elismerés jár Csintalan Sándornak is, hogy személyes sérelmein felül tudott emelkedni. Ő is jelezte: maga sem hiszi, hogy ez a három személy lett volna az ellene elkövetett bűncselekmény tettese,

és azt is mondta, hogy ezek a családapák az elmúlt 15 évben már amúgy is elszenvedtek annyi szabadságkorlátozást, ami a kegyelemben részesítésüket alátámasztja – mondta az NJSZ vezetője.

Gaudi-Nagy Tamás felidézte, hatalmas és óriási társadalmi összefogás jött létre az elítéltek mellett, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat mellett a Budaházy Bizottság az Igazságszolgáltatásért nevű civil társaság több mint kétszáz taggal, köztük neves közéleti személyekkel, jogászokkal, újságírókkal, művészekkel emelte fel a szavát az ügy kegyelmi megoldása érdekében.

Ismert, Novák Katalin áprilisban, a pápalátogatás alkalmából adott kegyelmet Budaházy Györgynek és a Hunnia-perként ismertté vált ügyben jogerősen elítélteknek is, akiknek az esetében a szabadságvesztés felfüggesztéséről döntött. Szabadulása után Budaházy György a Magyar Nemzetnek adott interjújában úgy fogalmazott, ő egy olyan dologban kapott kegyelmet, amiért nem is kellett volna börtönbe kerülnie. – Az egész eljárás abszurd volt. Kegyelmet kaptunk, de nem kaptunk igazságot. Ügylezárást kaptunk, amiért hálásak is vagyunk, de nem érezzük kereknek az egészet. Ráadásul három vádlott-társunk ügye még függőben van, így amíg az nem zárul le, mi sem tudunk felszabadultan örülni a saját kegyelmünknek – mondta áprilisi szabadulása után Budaházy.

Borítókép: Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd (Fotó: Havran Zoltán)