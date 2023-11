Pintér Sándor: Gyilkos lövöldözés volt a szerb–magyar határon

Nehéz, de eredményes éven van túl a Belügyminisztérium – jelentette ki Pintér Sándor. Megfogalmazása szerint rendkívüli év volt, a határaink mellett háború van, az orosz–ukrán háború jelentősen befolyásolja Magyarország rendvédelmi, rendészeti helyzetét – számolt be az elhangzottakról a PestiSrácok.

Elsősorban az ukrán menekültek érkeztek nagy létszámban Magyarországra. A tárcavezető közölte: 545 ezren közvetlenül Ukrajnából menekültek Magyarországra, míg Románián keresztül 697 ezren. A menekültek ellátása rendkívüli feladat volt, de mindenki megfelelő ellátást kapott – tette hozzá, majd rámutatott:

ugyanakkor rendkívüli volt a magyar–szerb határszakaszon is az illegális migránsok okozta helyzet, amely komolyan megterhelte a magyar határt. A határvadász egység felállt, amely jogilag és a gyakorlatban bizonyította a hozzá fűzött reményeket.

– értékelt a belügyminiszter.

Pintér Sándor hangsúlyozta: folyamatos tárgyalásban vannak a szerb hatóságokkal, és a nyugat-balkáni belügyminiszterekkel közösen is áttekintették a migrációs helyzetet. Az elmúlt két hétben érzékelhetően csökkent az illegális migráció Szerbia irányából, a szerb hatóságok eredményesen lépnek fel. Sikeres volt a közös információkon alapuló akció,

amelyben fegyvereket, köztük sorozatlövő gépkarabélyokat, kézifegyvereket, vállról indítható páncélelhárító eszközöket is lefoglaltak.

November 27-én a visegrádi négyek (V4), valamint Ausztria és Németország belügyminiszterei közös értekezletet tartanak Röszkén. Pintér Sándor hangsúlyozta: ugyan nem mindenki ért egyet Magyarország álláspontjával, ugyanakkor bízik benne, hogy eredményesek lesznek a tárgyalások az illegális migráció nemzetközi feltartóztatása érdekében. Az izraeli helyzet ismét menekülthullámokat sodor Európa felé, amire felkészültek a magyar hatóságok – tette hozzá a miniszter.

Halálos lövöldözés a szerb határon

Pintér Sándor az illegális migráció kapcsán elmondta: volt halállal végződő fegyverhasználat a szerb–magyar határon. Bár a bizottság tagjai nem kérdeztek vissza, hogy pontosan mi is és hol történt, a PestiSrácok informálisan megtudta:

a tárcavezető az embercsempészek közötti vajdasági lövöldözések kapcsán említette a fegyverhasználatot.

Tehát nem magyar határrendész vagy határvadász adott le halálos lövést, nem is őket érte lövés szerb oldalról, a halálos áldozat a migránsok és az embercsempészek közül került ki – magyarázta a hírportál.

Közbiztonságból jeles

– Nemzetközi mérések szerint Magyarország az első tizenöt legbiztonságosabb ország között van a világon, a bűncselekmények és a közbiztonság alakulása példaértékű hazánkban – közölte Pintér Sándor, aki szerint a szubjektív biztonságérzet és az objektív biztonság is növekedett Magyarországon. Erre jó példa, hogy jelenleg 160 ezer uniós állampolgár tartózkodik és él Magyarországon.

A tárcavezető szerint kiválóan vizsgázott az iskolaőrség is: október 1-jei állapot szerint 690 iskolaőr teljesített szolgálatot a tanintézményekben, még úgy is, hogy „sok pedagógus-szakszervezet is ellene szólt”. Száznál több iskolában az igazgató a szülőkkel egyetértésben jelenleg is kéri, hogy legyenek iskolaőrök náluk is.