Pressman Washingtonban tett jelentést

Mint azt a Magyar Nemzet is megírta: legutóbb márciusban járt hivatalos úton Washingtonban Dávid Pressman nagykövet, amely után szankciós csomagot jelentett be, aminek következményeként az azóta már az országból kivonult, orosz alapítású, budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank több vezetője is felkerült az amerikai szankciós listára.

Borítókép: David Pressman az ide budapesti pride-felvonuláson (Fotó: Teknős Miklós)