Szentkirályi Alexandra: A nemzeti konzultációban a gyermekeink védelme is téma lesz + videó

A nemzeti konzultációban a gyermekeink védelme is téma lesz. A magyar gyermekvédelmi törvény az egyik legszigorúbb Európában – jelentette ki Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a közösségi oldalára feltöltött videóban.

– Brüsszelben azonban folyamatosan támadják a magyar gyermekvédelmi törvényt, az Európai Bizottság még bíróságon is megtámadta a jogszabályt. Múlt héten pedig az egyik uniós biztos is egyértelművé tette, hogy az a problémájuk ezzel a törvénnyel, hogy tiltja a nemváltoztatásról szóló tartalmakhoz való hozzáférést 18 év alatt – tette hozzá. Hangsúlyozta: ezzel szemben, ahogy azt a tavalyi gyermekvédelmi népszavazás is mutatja,

a magyar emberek elvárják a kormánytól, hogy védje meg a gyermekeket.

– Ráadásul, mivel egyre több hír lát napvilágot a gyermekeket célzó agresszív LMBTQ-propagandáról, a gyermekvédelmi törvény további szigorítása is napirendre került. A magyarok ebben az ügyben is elmondhatják majd a véleményüket a nemzeti konzultációban – mondta a kormányszóvivő a videóban.