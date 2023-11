Szét akarják verni a nyugati civilizációt + videó

Ennek az együttélési nehézségnek, ennek a terrorsorozatnak, amelyet az elmúlt tíz évben tapasztalhattunk az eszmei felelősei a kommunisták (akik szociáldemokratáknak és zöldeknek is nevezik magukat) – jelentette ki Törcsi Péter. Ők azok, akik ezt az egész őrületet kitalálták Marx idején, és azóta sem lanyhult a kedvük, hogy tönkretegyék az európai civilizációt. Mint mondta: „jól fogalmazott Lenin, hogy kétféle kommunista van. A gonoszok, akik a vezetők és az ideológiai teoretikusok, mint Lenin, Marx, Karl Popper és Gramsci és vannak a hülyék, akik pedig most az egyetemi kampuszokon tüntetnek a nyugati világ megsemmisítéséért küzdő terrorszervezetek mellett. Azért dolgoznak szuicid módon, hogy hátba szúrják a saját civilizációjukat, amelynek egyébként ők is haszonélvezői. Mert a kalifátusban nincsen pride és queerek tüntetnek a HamÁsz mellett.”

Tóth Erik szerint amit most látunk, az a nyitott társadalom kultúrpolitikájának a totális kudarca.

Mit mondott Popper vagy Gramsci: ha a különböző kulturális indentitásokat összekeverjük, akkor létrejön a konfliktusmentes társadalom, sőt, ezáltal a nemzetállami kereteket – amely szerintük minden bűn forrása – meg lehet haladni. Amit látunk most: október 7-e (az Izrael elleni terrortámadás óta) a nyílt társadalomban élő Nyugat-Európa megbolondult – fejtette ki a kutatási igazgató.

