A súlyos beteg anyukának nem, de az MSZP-s rokonnak és üzlettársnak jutott pécsi lakás

Miért zárnak ki a lakhatást kérelmezők közül egy olyan családot, amelyben az édesanya rákos beteg, a kisgyermek szervi problémákkal küzd és a nagymama is ellátásra szorul, miközben MSZP-s ismerősök, volt feleségek, rokoni üzlettársak kaptak lakást? Ezt a kérdést feszegette a keddi pécsi közgyűlésen Hencsei Zsolt, a Tiszta Kezek Frakció tagja – írja a Baranya vármegyei hírportál.

A lap emlékeztet: kiderült, hogy Péterffy Attila pécsi polgármester jóváhagyta Nyőgéri Lajos MSZP-s alpolgármester volt feleségének lakáskérelmét, és ugyanez történt Nyőgéri mostani feleségének üzlettársával, akinek cége, a Dolgozó Vidék Bt. 15 milliót kapott az MSZP-től tanácsadásért, miközben önkormányzati lakásban élt.

A feleség, Kőrösi Zsanett, amellett, hogy a Dolgozó Vidék Bt. tagja volt, a pécsi önkormányzat szervezési és jogi főosztályának személyzeti csoportvezetője is. A bt.-t azt követően kezdték eltüntetni, hogy a lap foglalkozott az üggyel. De egy MSZP-s pécsi elnökségi tag, Mellár Tamás baloldali politikus segítője is juthatott lakáshoz, a Pécsi Ellátó Központ volt vezetője is használt egy önkormányzati ingatlant, ráadásul egy új építésű belvárosi házban lelt kényelmes otthonra, amiben jogcím nélküli használóként lakott.

Hencsei Zsolt, a Tiszta Kezek Frakció tagja ilyen előzmények után szegezte a kérdést Péterffy Attilának és Nyőgéri Lajosnak, miután tudomására jutott, hogy

egy rákos beteg édesanya és családja nem kaphatott lakást Pécsen.

– A lakáskérelmezők közül miért volt kevésbé rászorult a beteg édesanya, a szervi problémákkal küzdő kisgyermeke és az ellátásra szoruló nagymama, mint Nyőgéri feleségének az üzlettársa, aki az MSZP által több millió forinttal kitömött vállalkozás vezetője? Miért nem számított ennek a családnak az életkörülménye legalább annyira, mint exfeleségé, aki jelenleg is önkormányzati lakás bérlője, és a PEK korábbi vezetője miért költözhetett be egy önkormányzati bérlakásba szerződés nélkül? – tette fel a kérdéseit a politikus, hozzátéve: működőképes-e az a rendszer, ahol alpolgármesteri családtagok, továbbá az MSZP által több millió forinttal kitömött vállalkozás vezetője jut lakhatáshoz?

Nyomoz a rendőrség

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, nemrég amiatt indult nyomozás, mert a polgármesteri hivatal több mint 400 millió forintot vont le egy pécsi számláról. Egy másik ügyben az önkormányzati bérlakások körül észlelt visszásságokat a Pécsi Ellátó Központ vezetője, aki meg is tette a feljelentést: a Baranya Vármegyei Rendőr-Főkapitányság közfeladati helyzettel visszaélés bűntette miatt indított nyomozást.

Egyes források szerint a lakáskiutalásokat is felügyelő bizottság jobbikos elnökéhez, Fogarasi Gáborhoz, illetve a városvezető koalícióhoz is köthető az a család, amely három bérlakáshoz is juthatott Pécsett.

Hencsei Zsolt ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy egy szűk érdekkör uralja Pécset, és nem engedik egyről a kettőre jutni a várost. A lapnak azt mondta, hogy volt párttagként személyesen ismeri azt a férfit, K. Gábort, aki erősen kötődik a pécsi Jobbikhoz, Fogarasi Gáborhoz és a városvezetéshez is, és ennek köszönhetően tudhatott elintézni három bérlakást is a családjának: egyet a lányának, egyet a fiának és egyet a lánya élettársának.