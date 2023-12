A sztárpék most elárulja, mi a jó karácsonyi bejgli titka

Az örök dilemma: diós vagy mákos

Azt is megtudtuk, hogy ő melyiket szereti jobban:

A diósat és még inkább a diós-mazsolás bejglit.

– árulta el Szabi pék.

Érdekességként kitért arra is, hogy „haladnak a korral”, és készítettek már például pisztáciás-málnás bejglit is, most pedig készítenek egy bejglihez hasonlító tekercset, ami véres hurkás lesz, némi almával.