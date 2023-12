Ebben azt írja, Schwarzenegger egy filmforgatás miatt jön Magyarországra, de valószínűleg találkozni fog a rajongókkal is, ugyanis nemrég jelent meg a könyve, amelyben életvezetési tanácsokat oszt meg a publikummal, és amelynek a címe: Be Useful: Seven Tools For Life. A könyv októberben felkerült a New York Times bestseller listájára.

Az érkezés időpontját pontosan még nem lehet tudni.

Borítókép: Arnold Schwarzenegger (Fotó: MTI/AP/Alvaro Barrientos)