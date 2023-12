Az Amnesty International próbálja kijátszani a gyermekvédelmi törvényt

Amnesty Akadémia: amit az iskolában nem oktathatnak

A Soros által finanszírozott szervezet 2023 szeptemberében online elindította az Amnesty Emberi Jogi Akadémiát, amelyet a Facebookon úgy reklámoznak, hogy ott „korlátok nélkül” lehet tanulni. „A tanulás szabadságot ad. De csak akkor, ha korlátok nélkül tanulhatunk. Ahol az iskola kapui bezárulnak bizonyos fajta ismeretek elől, ott az ismeretlentől való félelem, a tudáshiányból fakadó bizonytalanság rengeteg probléma táptalajává válik. Mi azért dolgozunk, hogy ez ne forduljon elő, éppen ezért mostantól szabadon, egyszerűen és bárhonnan elérhető az Amnesty Akadémia emberi jogi e-learning felület. Végezd el online tananyagainkat, lépj fel az előítéleteken alapuló kirekesztés és bántalmazás ellen! Légy te is tudatos állampolgár!” – fogalmaz a csatlakozásra szóló felhívása az Amenstynek.

Az indulás kapcsán még nyereményjátékot is hirdettek a regisztrálók számára. A nyeremények: uzsonnás táska, cipzáras kistasak, szivárványos hátizsák vagy Szivárvány Viktor táska. Utóbbi a magyar miniszterelnököt csúfolja ki.

A regisztrációnál nem kell megadni a születési dátumot, így 18 éven aluliak is létrehozhatnak profilt az Amnesty Akadémia felületén. Ugyan a lap alján kérik, hogy a kiskorúak küldjék vissza szkennelve a szüleik által is aláírt adatkezelési hozzájárulást, ám ezt valószínűleg senki sem ellenőrzi, hiszen nem kell megadni olyan adatot, amiből kikövetkeztethető az illető életkora. Arról nem is beszélve, hogy a szülői hozzájárulás csak a kiskorú adatainak kezeléséhez szükséges, nem abba egyeznek bele, hogy a gyermek milyen tartalmakhoz férhet majd hozzá az online felületen.