Eladó nélküli üzletek nyílnak Magyarországon + videó

Teljesen átalakulnak a magyarországi boltok, már 2024-ben megnyitnak az első eladó nélküli üzletek – jelentette ki a Világgazdaságnak a Laurel Kft. operatív feladatokért felelős ügyvezető igazgatója. Bessenyei Attila részletesen felvázolta a lapnak, milyen innovációs átalakulás előtt áll a kiskereskedelem, és hogy ebben milyen szerepet játszanak majd az önkiszolgáló kasszák.

Mostanra azonban Magyarországon is elérte azt a szintet a bérküszöb, valamint a munkaerőhiány is abba az irányba mutat, hogy egyre inkább megéri önkiszolgáló kasszára váltani a boltokban

– emelte ki az igazgató. Hozzátette, hogy mindezt jól mutatja, hogy a Laurel bár még 2006-ban kezdte el a fejlesztést, csak 2019-ben nyerte el az első projektjét. Azóta viszont mintegy 700 önkiszolgáló kasszát helyezett ki.

A rendszer tervezésénél kiemelt szempont kell, hogy legyen a vásárlói élmény, ami nem sérülhet

– mutatott rá Bessenyei Attila. Mint írta, ha jó a tervezés, az alapvetően kevesebb várakozási időt jelent. Így a nagyobb áteresztőképesség növelni tudja a vásárlói élményt. Ha viszont rossz a tervezés és romlik a várakozási idő (itt a tűréshatár valahol öt percnél húzódik), egyenesen arányosan esik az adott üzlet általános megítélése – magyarázta.

Milyen változások jönnek Magyarországon?

Mint mondta, a legnagyobb kiskereskedelmi szereplők (Rewe, Tesco, Aldi) ugyanis már élesben is alkalmazzák az úgynevezett gépi látás funkcióját. Ez gyakorlatban úgy működik, hogy

a vásárló virtuális kosárként jelenik meg a bolt automata rendszerében, a magához vett termékek árát pedig egyszerűen levonják a számlájáról a távozáskor.

Ehhez azonban a fogyasztónak előzetesen regisztrálnia kell az azonosítás érdekében. Ennek a modellnek a magyarországi bevezetésén már dolgoznak, sőt, több nagy lánccal is konkrét tárgyalásokat folytatnak. Neveket nem mondhatott, de ezek előrehaladottságát jól mutatja, hogy az ügyvezető szerint

legkésőbb 2024 második felében meg fognak nyílni itthon az első ilyen boltok.

A távfelügyelettel működő üzleteknek több előnyük is van. Egyrészt olyan helyszíneken is lehetővé válik ezzel a boltnyitás, ahol hagyományos struktúrában nem éri meg. Másrészt jóval olcsóbb beruházást igényel, mintha teljes egészében gépi látást kellene telepíteni. Éppen ezért lehet kis és nagy felületű boltban is alkalmazni. Ráadásul nemcsak újonnan létrejövő boltok esetében jöhet szóba, hanem már meglévőknél is, így kiterjesztett, akár nonstop nyitvatartást is el lehet érni.