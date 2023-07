Joggal dühíti a vásárlókat, hogy már az önkiszolgáló kassza is borravalót kér?

Egy nő igencsak felháborodott azon, hogy az önkiszolgáló kassza borravalót kért tőle az Egyesült Államokban – írta meg minap lapunk is. Haragjával a hozzászólók többsége is egyetétett, értetlenkedve afölött, hogy ugyan miért kellene jutalmazni egy robotot? A jelenség természetesen nem csak neki szúrt szemet.

A robotnak is jár?

A probléma gyökere nyilvánvalóan az, hogy az önkiszolgáló kasszákat eleve úgy programozzák, hogy felajánlják a borravaló lehetőségét.

Ráadásul ahogy az idézett hölgy esetében is történt, meglehetősen jelentős arányról, a tengerentúlon megszokottabb 15-25 százalékos extráról van szó. Közben viszont könnyen lehet, hogy emberrel semmiféle kapcsolatban nem is voltak a vásárlók. A legnagyobb fejtörést az okozza, hogy a borravalót nyilvánvalóan nem a gép kapja. Így viszont felmerül a kérdés, hogy mégis kicsoda?

Az Egyesült Államokban törvény szerint kötelező a munkavállalónak adni a borravalót, ám mint arra Rachel Wolfe, a Wall Street Journal szakújságírója is rámutatott, ez a valóságban eddig sem történt meg minden esetben. Ráadásul a technológia még annyira új, hogy a jogalkotás sem követte le. Az üzleti lap újágírója több, a módszert alkalmazó üzlettel beszélt, akik kivétel nélkül azt állították, visszaosztják az alkalmazottaknak az extra juttatást.

Szakértők viszont arra figyelmeztetnek, hogy ennek ellenőrzésére semmilyen eszköz nincsen.

Érzelmi zsarolás

Rachel Wolfe szerint nem is csoda, hogy a vásárlókon egyre inkább úrrá lesz egyfajta „borravaló-fáradtság”. Ez nem is annyira azt jelenti, hogy kevesebbet adnának, sőt a statisztikák inkább az ellenkezőjét bizonyítják: 2022-ben az éttermekben 16,5 százalékkal még nőtt is a borravalók összege. Inkább, hogy egyre jobban dühíti őket a folyamatos elvárás. Különösen igaz ez a robotok esetében. A kutatások szerint azonban furcsamód a képernyőn megjelenő lehetőség hatására a többség úgy érzi, hogy valamennyit adnia kell. A Wall Street Journal riportjában viszont közös volt, hogy akár adtak borravalót, akár nem, mindannyian furcsán érezték magukat.

Olyan volt, mint valami érzelmi zsarolás

– panaszolta egy utas, aki egy hatdolláros vizet vett az automatából, és nem érezte úgy, hogy ezért extra húsz százalékkal tartozna bárkinek.

A szakújságíró emlékeztett arra is, hogy a borravaló célja elvileg az lenne, hogy kiegészítsék az alacsonyabb jövedelmű munkakörök fizetését. És hogy a szakértők viszont amiatt aggódnak, hogy az automatizált borravaló valójában egy vásárlókra hárított beépített adó, amivel megspórolják a fizetésemelést.

Borítókép: Illusztráció. (Fotó: Shutterstock)