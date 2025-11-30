Katasztrófa Szumátrán: több mint 440 halott, százezrek menekülnek az áradások elől

Az indonéziai katasztrófavédelem szerint Szumátrán a múlt heti monszunesők által kiváltott áradások és földcsuszamlások már több mint 440 ember életét követelték, és további több száz eltűntet keresnek. A katasztrófa nagy területeket tett megközelíthetetlenné, miközben 290 ezren voltak kénytelenek elmenekülni. A térségben folyamatos a mentés és az ellátmányok helikopteres szállítása, miközben Délkelet-Ázsia más részein, Thaiföldön és Malajziában is súlyos pusztításokat okoztak az áradások

Vasárnapra már a négyszázat is meghaladta az árvizek és földcsuszamlások halottainak a száma Szumátrán

– közölte az indonéziai katasztrófavédelmi hatóság. A legfrissebb összesítés szerint 442-re emelkedett a halálos áldozatok száma, további 402 embert még eltűntként tartanak nyilván, mintegy 290 ezer ember volt kénytelen elmenekülni otthonából Aceh, Észak- és Nyugat-Szumátra tartományokban.

A múlt heti monszunesők miatt kiöntött folyók több ezer házat és épületet sodortak el a térségben.

A természeti katasztrófa miatt Észak-Szumátrán nagy területek elérhetetlenek, utak és hidak rongálódtak meg, és megszakadt a kommunikáció a leszakadt vezetékek miatt. A világtól elvágott területekre helikopterekkel juttatnak el élelmiszert és gyógyszert. Helyi hatóságok szerint az emberek ivóvíz- és élelmiszerszűkében fosztogatni kezdték a helyi üzleteket.

Egyes térségekben, így Nyugat-Szumátrán már megkezdődtek a rendrakási munkálatok, az emberek kezdenek visszatérni, eleinte csak takarítani, míg az estéket még a kormányzat által biztosított szükségszállásokon töltik.

Délkelet-Ázsia többi részét is súlyos pusztítást okoztak árvizek, így Thaiföldön és Malajziában is.

A Bangkok Post című thaiföldi lap helyi hatóságokra hivatkozó jelentése szerint Thaiföld déli részén 170-en vesztették életüket. A katasztrófa különösen Hatjaj városát érintette.