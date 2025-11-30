ezüstfenyőadventkarácsonyfa díszítésünnepségjászol

Felkapcsolták a fényfüzért az ország karácsonyfáján

A betlehemi jászol Kisgyőrből érkezett, a fa Ibrányból.

2025. 11. 30. 18:34
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az ünnepi gyertyagyújtás szimbólumaként felkapcsolták az ország karácsonyfáját díszítő fényfüzért a Kossuth téren vasárnap. Az Országház előtt felállított, a nyírségi Ibrány városából érkezett csaknem 23 méteres ezüstfenyő a több napig tartó díszítést követően advent első vasárnapjának délutánján nyerte el teljes pompáját.

Budapest, 2025. november 30. Fényfüzér az ország karácsonyfáján a felkapcsolása napján, advent első vasárnapján az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. november 30-án. A karácsonyfát egy 130 centiméteres, 25 kilogramm súlyú betlehemi csillag ékesíti és egy 16 ezer energiatakarékos, színes LED izzókat tartalmazó, 2500 folyóméternyi fényfüzér világítja meg. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert 

A jelenlévőket Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke köszöntötte. Emlékeztetett rá, hogy advent a várakozás, a vágyakozás és a remény ünnepe.

Azért reménykedünk, hogy karácsonyéjszakára úgy meg tudjuk tisztítani a szívünket, hogy abba beköltözhessen az isteni szeretet fénye és békéje. Ebben az időszakban a legfontosabb, hogy próbáljunk elcsendesedni, próbáljunk a világ hívságaitól egy kicsit elkülönülni, hogy valamennyien megtaláljuk azt az utat, amelyet ez a csodálatos fa is megvilágít nekünk

– fogalmazott az alelnök. Emlékeztetett arra is, hogy az adventi koszorú hagyománya mindössze 200 éves, mégis ez a szimbólum jelképezi legjobban az advent időszakának valódi célját és üzenetét. – Egy kör alakú koszorúról van szó, amelyen három lila és egy rózsaszín gyertya keresztet formál. A kör azt a teljességet jelképezi, amire minden ember törekszik. A keresztet formáló négy gyertya pedig arra a célra emlékeztet, amely felé az életünket irányítani kell – mondta az Országgyűlés alelnöke. Latorcai Csaba tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 31 felajánlott fa közül választotta ki egy külön erre a célra felállított bizottság ezt a fát, amelyet egy 130 centiméteres, 25 kilogramm súlyú betlehemi csillag ékesít és egy 16 ezer energiatakarékos, színes LED-izzókat tartalmazó, 2500 folyóméternyi fényfüzér világít meg.

A fa mellett helyezkedik el a Kisgyőrből érkezett betlehemi jászol, a Szent Családot megjelenítő, fából faragott, ember nagyságú figuráival.

Budapest, 2025. november 30. A Kisgyőrből érkezett, karácsonyt szimbolizáló betlehemi jászol, a Szent Családot megjelenítő, fából faragott, ember nagyságú figuráival az ország karácsonyfája mellett a Kossuth Lajos téren 2025. november 30-án. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

Az ország karácsonyfájának fényeit felkapcsoló ünnepségen áldást mondott Szlama Ákos csákvári káplán, a Székesfehérvári Egyházmegye ifjúsági referense. A rendezvényen karácsonyi énekeket előadva közreműködött a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola gyermekkórusa.

Borítókép: Az ország karácsonyfája (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


