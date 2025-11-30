ChelsearangadóLondonPLArsenalPremier League

Brutális belépők borzolták a kedélyeket, nem bírt egymással a Chelsea és az Arsenal

A Premier League 13. fordulójának rangadóján a Chelsea fogadta az Arsenalt. Az első félidő jó iramban, helyzetekkel, de gól nélkül telt el. Caicedo durván megtaposta Merinót, amiért piros lapot kapott, így a teljes második játékrészben emberhátrányban volt kénytelen futballozni Enzo Maresca együttese. A 48. percben mégis a Chelsea került előnybe, majd bő tíz perccel később egyenlített az Arsenal. Több fordulatot nem hozott a találkozó, 1-1 és így pontosztozkodás lett a vége.

Tóth Norbert
2025. 11. 30. 19:50
Pontosztozkodás a Chelsea és az Arsenal között.
Nem bírt egymással a Chelsea és az Arsenal a forduló rangadóján. (Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP)
Az Arsenal az élről, a Chelsea pedig a negyedik helyről várta a londoni derbit. A feleket hat pont választotta el a rangadó előtt, ami kiemelt fontossággal bírt a bajnoki címért folytatott versenyfutásban. Mindkét együttes óriási Bajnokok Ligája-siker után érkezett a mérkőzésre. A Chelsea 3-0-ra győzte le a Barcelonát a Stamford Bridge-en, az Arsenal pedig az Emiratesben aratott 3-1-es sikert a Bayern München ellen. Az Ágyúsok az előző Premier League-fordulóban is városi riválissal csaptak össze: az észak-londoni derbin 4-1-re ütötték ki a Tottenham Hotspurt . A Chelsea a Burnley vendégeként nyert 2-0-ra. Enzo Maresca számára örömteli hír volt, hogy nevezhette a keretbe a sérüléséből visszatérő Cole Palmert. Ennek ellenére bőven akadtak még hiányzók mindkét oldalon: a hazaiaknál Raheem Sterling, Roméo Lavia, Dário Essugo és Levi Colwill, a vendégeknél Kai Havertz, Leandro Trossard, William Saliba, Gabriel Jesus és Gabriel Magalhaes sem volt bevethető.

Pontosztozkodás a Chelsea és az Arsenal között.
Nem szakadt meg a Chelsea rossz sorozata az Arsenal ellen, de aligha lehet csalódott. (Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP)

Brutális belépő borzolta a kedélyeket, villant a piros

A párharc közelmúltjával kapcsolatban érdekesség, hogy miután 2013 és 2018 között egyszer sem nyert a Chelsea otthonában az Arsenal (hat vereség, egy döntetlen), az utóbbi idényekre teljesen megfordultak az erőviszonyok. Az előző hat Stamford Bridge-en vívott mérkőzéseken háromszor nyertek, és háromszor döntetlent értek el az Ágyúsok. A Chelsea 2018-ban nyert legutóbb hazai pályán az Arsenal ellen.

A korai percekben nagy küzdelem zajlott a mezőnyben, a kapuk nem igazán forogtak veszélyben. A 13. percben az Arsenal alakította ki az első komoly helyzetet: Saka lőtt az ötös sarkáról, de Sánchez védett bal lábbal. Nem sokkal később egy Estevao és Neto összejátéka után a Chelsea is veszélyeztetett, azonban Rice az utolsó pillanatban óriásit mentett. A két hazai támadó nemegyszer okozott zavart az Arsenal kapuja előtt.

A 38. percben megfogyatkozott a Chelsea: Caicedo talpalt Merino bokájára, teljesen ütemet tévesztett az ecuadori. Először a sárgát mutatta fel Anthony Taylor, de miután kihívta a VAR, és megnézte az esetet, a piros lapot rántotta elő a játékvezető.

Meggondolta magát Anthony Taylor. (Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP)
Meggondolta magát Anthony Taylor. (Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP)

Azért is lehetett különösen fájó a hazaiaknak a kiállítás, mert addig nekik állt a zászló. Az első félidő hosszabbításában Sánchez bravúros védése gátolta meg az Arsenalt, hogy előnybe kerüljön. Egy gyorsan végigvitt támadás során Rice és Martinelli kényszerítőzött, a brazil takarásból lőtt, a spanyol kapus villámgyors reflexmozdulattal hárított. Gól nélkül, de közel sem izgalommentesen és eseménytelenül telt el az első félidő.

A pillanat töredéke alatt leért Sánchez. (Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP)
A pillanat töredéke alatt leért Sánchez (Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP)

Nem bírt egymással a Chelsea és az Arsenal

A második játékrészt az emberhátrányban játszó Chelsea kezdte aktívabban. Joao Pedro fejelhetett egy szabadrúgást követően, a kapujából érkező Raya nagyot fogott.

Az ezt követő szögletnél viszont már a spanyol kapus is tehetetlen volt. Reece James sarokrúgására Chalobah érkezett, és az ötös sarkáról a hálóba csúsztatta a labdát Raya fölött (1-0). A 48. percben így előnybe került a Chelsea. Bő tíz percig tartott ki a vezetése: a csereként beállt Odegaard tette ki a labdát Sakanak a szélre, aki pompásan kanyarintott középre, ahol Merino megelőzte Gustot, és a kapuba fejelt közelről (1-1).

A pontrúgások mesterét, az Arsenalt éppen egy rögzített helyzet után mattolták. (Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP)
A pontrúgások mesterét, az Arsenalt éppen egy rögzített helyzet után mattolták (Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP)

A viszonylag gyors gólváltás után csillapodtak a kedélyek, mármint a helyzetek tekintetében. A hangulat és egyes belépők nem ezt mutatták, igazi derbihangulata volt a találkozónak. A 88. percben kaphattuk fel ismét a fejünket: Merino és Sánchez párharcának újabb felvonását ezúttal a Chelsea kapusa nyerte, aki újabb nagy bravúrt mutatott be. Honfitársa lapos lövését szedte ki, majd vetődött a kipattanóra is, amire Gyökeres is érkezett becsúszva.

 Az Arsenal támadója nyújtott lábbal rúgta mellkason Sánchezt, mégis csak sárgát kapott.

Több fordulatot és történést már nem hozott a londoni derbi, 1-1-re végzett a Chelsea és az Arsenal.

