Brutális belépők borzolták a kedélyeket, nem bírt egymással a Chelsea és az Arsenal

Az Arsenal az élről, a Chelsea pedig a negyedik helyről várta a londoni derbit. A feleket hat pont választotta el a rangadó előtt, ami kiemelt fontossággal bírt a bajnoki címért folytatott versenyfutásban. Mindkét együttes óriási Bajnokok Ligája-siker után érkezett a mérkőzésre. A Chelsea 3-0-ra győzte le a Barcelonát a Stamford Bridge-en, az Arsenal pedig az Emiratesben aratott 3-1-es sikert a Bayern München ellen. Az Ágyúsok az előző Premier League-fordulóban is városi riválissal csaptak össze: az észak-londoni derbin 4-1-re ütötték ki a Tottenham Hotspurt . A Chelsea a Burnley vendégeként nyert 2-0-ra. Enzo Maresca számára örömteli hír volt, hogy nevezhette a keretbe a sérüléséből visszatérő Cole Palmert. Ennek ellenére bőven akadtak még hiányzók mindkét oldalon: a hazaiaknál Raheem Sterling, Roméo Lavia, Dário Essugo és Levi Colwill, a vendégeknél Kai Havertz, Leandro Trossard, William Saliba, Gabriel Jesus és Gabriel Magalhaes sem volt bevethető.

Nem szakadt meg a Chelsea rossz sorozata az Arsenal ellen, de aligha lehet csalódott. (Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP)

Brutális belépő borzolta a kedélyeket, villant a piros

A párharc közelmúltjával kapcsolatban érdekesség, hogy miután 2013 és 2018 között egyszer sem nyert a Chelsea otthonában az Arsenal (hat vereség, egy döntetlen), az utóbbi idényekre teljesen megfordultak az erőviszonyok. Az előző hat Stamford Bridge-en vívott mérkőzéseken háromszor nyertek, és háromszor döntetlent értek el az Ágyúsok. A Chelsea 2018-ban nyert legutóbb hazai pályán az Arsenal ellen.

A korai percekben nagy küzdelem zajlott a mezőnyben, a kapuk nem igazán forogtak veszélyben. A 13. percben az Arsenal alakította ki az első komoly helyzetet: Saka lőtt az ötös sarkáról, de Sánchez védett bal lábbal. Nem sokkal később egy Estevao és Neto összejátéka után a Chelsea is veszélyeztetett, azonban Rice az utolsó pillanatban óriásit mentett. A két hazai támadó nemegyszer okozott zavart az Arsenal kapuja előtt.