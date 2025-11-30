Új emberrel próbálkozik Zelenszkij

Az ukrán elnök bejelentette, hogy Okszana Markarovát, Ukrajna korábbi amerikai nagykövetét nevezi ki újjáépítési és befektetési tanácsadójává. Markarova ott volt Volodimir Zelenszkij mellett a Fehér Házban történt fiaskó alkalmával – írja a Sky News.

Oksana Markarova lett Zelenszkij új tanácsadója

Fotó: OLIVER CONTRERAS/AFP

Markarova azután vált ismertté, hogy a kamerák rögzítették reakcióját februárban a Fehér Házban. Mint ismeretes ez volt az a – botrányba fulladt – tárgyalás amely során mind az amerikai alelnök, J. D. Vance, mind pedig az amerikai elnök Donald Trump élesen bírálta az ukrán elnököt. Zelenszkij azonban nem érzékelte a helyzetet és tetézte a bajt.

Ez volt az a pillanat amikor a kamerák rögzítették Markarova kétségbeesett reakcióját.

A diplomatát a republikánus párton belül sokan kritizálták, miután véleményük szerint túlságosan pártpolitikát folytatott. Markarovát júliusban menesztették washingtoni posztjáról, miután Zelenszkij megbeszélte távozását Donald Trumppal.