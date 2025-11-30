UkrajnaZelenszkijtanácsadó

Új emberrel próbálkozik Zelenszkij

Az ukrán elnök bejelentette, hogy Okszana Markarova lesz az új befektetési és újjáépítési tanácsadója. A korábbi washingtoni nagykövet ott volt Volodimir Zelenszkij mellett a Fehér Házban a februári, botrányba fulladt tárgyalás során.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 20:30
Fotó: TOM BRENNER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán elnök bejelentette, hogy Okszana Markarovát, Ukrajna korábbi amerikai nagykövetét nevezi ki újjáépítési és befektetési tanácsadójává. Markarova ott volt Volodimir Zelenszkij mellett a Fehér Házban történt fiaskó alkalmával – írja a Sky News

Oksana Markarova lett Zelenszkij új tanácsadója
Oksana Markarova lett Zelenszkij új tanácsadója 
Fotó: OLIVER CONTRERAS/AFP

Markarova azután vált ismertté, hogy a kamerák rögzítették reakcióját februárban a Fehér Házban. Mint ismeretes ez volt az a – botrányba fulladt – tárgyalás amely során mind az amerikai alelnök, J. D. Vance, mind pedig az amerikai elnök Donald Trump élesen bírálta az ukrán elnököt. Zelenszkij azonban nem érzékelte a helyzetet és tetézte a bajt. 

Ez volt az a pillanat amikor a kamerák rögzítették Markarova kétségbeesett reakcióját.

A diplomatát a republikánus párton belül sokan kritizálták, miután véleményük szerint túlságosan pártpolitikát folytatott. Markarovát júliusban menesztették washingtoni posztjáról, miután Zelenszkij megbeszélte távozását Donald Trumppal. 

 

Zelenszkij kudarcos tárgyalása

Mint arról lapunk is beszámolt, februárban Zelenszkij és Donald Trump nyíltan konfrontálódtak a Fehér Házban. Az ukrán elnök megpróbálta a jól bevált módszert alkalmazni, és érzelmi alapra akarta terelni a megbeszéléseket. Donald Trump azonban jelezte, hogy ebből nem kér. J. D. Vance és Trump egyébként azért is kritizálta az ukrán elnököt, hogy nem mutat kellő hálát az Egyesült Államoknak. 

„Világháborút kockáztatsz” – mondta Trump az ukrán elnöknek, aki láthatóan kellemetlen helyzetbe került. 

 

A találkozó után Trump világosan kimondta: Zelenszkij csak akkor térhet vissza a Fehér Házba, ha készen áll a békére. Azóta Zelenszkij változtatott tárgyalási stratégiáján, azonban Donald Trump továbbra is a háború lezárását tartja szem előtt, nemrég pedig be is mutatta 28 pontos béketervét, amelyről jelenleg is folynak az egyeztetések az ukrán és amerikai diplomaták között. 

Borítókép: Okszana Markarova, az ukrán elnök tanácsadója (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu