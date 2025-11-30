HungaroMet Zrtcelsiuscsúcsérték

Borús, párás és enyhe idővel indul a december

A HungaroMet előrejelzése szerint jellemzően borús, párás és helyenként tartósan ködös idővel kezdődik a december, néhol szitálással vagy kisebb esővel. A hőmérséklet napközben országosan 3–11 fok között alakul. A hét második felében kicsit változik az időjárás: főként a keleti és északkeleti régiókban már napsütés is előfordulhat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 19:52
Fotó: Tybycsoki Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jellemzően borult, párás, ködös, de enyhe idő várható december első hetében: a hőmérséklet csúcsértéke a legmelegebb órákban 8 Celsius-fok körül alakul, hajnalban pedig egyes helyeken gyenge fagy lehet. Szitálás, helyenként kisebb eső is előfordulhat. A hét második felében, jellemzően a keleti, északkeleti országrészben kisüthet a nap – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn nyugat, északnyugat felől tovább terjeszkedik a vastagabb, összefüggőbb felhőzet, míg a keleti tájak fölül csupán a nap második felében vonul le a korábbi felhőtakaró, így nagyrészt felhős, néhol párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható. Néhol, elsősorban az északkeleti megyékben szemerkélő eső még előfordulhat. 

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. 

A déli órákra 0 és plusz 9 fok közé melegszik fel a levegő, a legalacsonyabb értékeket a tartósan ködös részeken mérhetik.

Kedden is inkább novemberi lesz az időjárás

Kedden döntően erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken ködös idő várható. Néhol nem kizárt gyenge csapadék. A délkeleti, keleti szél a Dunántúlon megélénkül. 

A minimum mínusz 3 és plusz 5, a maximum 3 és 8 fok között valószínű.

Szerdán jórészt felhős, párás, néhol ködös időre van kilátás. Éjszaka romlanak, majd napközben nagyrészt javulnak a látási viszonyok. Szitálás, helyenként kisebb eső előfordulhat. A keleti, délkeleti szél néhol megélénkül. 

A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 5, kora délután általában 2 és 8 fok között várható, de ott, ahol kisüt a nap, ennél enyhébb idő lesz.

Csütörtökön jobbára felhős idő várható, emellett – legnagyobb eséllyel nyugaton, északnyugaton – tartósan párás, ködös tájak is előfordulhatnak. Szitálás, esetleg néhol kisebb eső kialakulhat. A délies szél csak kevés helyen élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6, 

a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul.

A hétvégén néhol kisüthet a nap

Pénteken is alapvetően a felhők lesznek túlsúlyban, a kevesebb felhőnek, illetve napsütésnek kelet, északkelet felé haladva lehet egyre nagyobb esélye. A nyugati, délnyugati országrészben fordulhat elő – akár nagyobb területen is – eső, zápor. A keleties szél néhol megélénkül. 

A minimum mínusz 2 és plusz 7, a csúcsérték 5 és 12 fok között valószínű, keleten, északkeleten a magasabb értékekkel.

Szombaton nagyrészt felhős maradhat az ég, és eső, zápor is előfordulhat. Kevesebb felhőre, illetve naposabb és szárazabb időre kelet, északkelet felé haladva lehet számítani egyre nagyobb eséllyel. A keleties szél néhol megélénkül. 

A minimum mínusz 3 és plusz 7, a maximum 5 és 11 fok között alakulhat.

Vasárnap a felhős időnek van nagyobb esélye, és további eső, zápor is lehet az ország egyes részein. A keleti, délkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 6, 

a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között alakulhat.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu