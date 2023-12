Ennyi hosszú hétvégénk lesz 2024-ben

Jövőre több hosszú hétvégét is lehet várni a Gazdaságfejlesztési Minisztérium rendelete alapján, mely a 2024. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szól – hívja fel a figyelmet az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. A cikk szerint a tárca rendeletében három szombati munkanapot jelöltek ki, cserébe viszont az augusztus 20-i ünneppel összefüggésben négynapos hétvégénk lesz, illetve karácsonykor hat egybefüggő napunk lesz ünneplésre 2024-ben. Összességében 14 hétköznapon pihenhetünk 2024-ben, állandó „piros betűs” ünnepeinket is beleszámítva (pl. húsvét, pünkösd). A 2024-es munkarend mellett és ezzel összefüggésben megvizsgáltuk továbbá az ünnepnapok hatását idehaza és Európában. Az Oeconomus vizsgálata alapján 2021-ben egy munkanapra 217,5 milliárd forintnyi GDP-termelés jutott. Ezeket is bemutatja a következő infografika.

Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány



Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)