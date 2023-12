Európa határait csak a magyar modell tudja megvédeni

A Fidesz a közösségi oldalán közzétett posztban leírja Orbán Viktor szavait a migrációval kapcsolatban, és kijelentik, hogy csak a magyar modell működik.

A magyar szabályozás úgy rendelkezik, hogy ha valaki be akar utazni Magyarországra, annak be kell nyújtania az iratait a magyar hatóságokhoz, de Magyarország területén kívül kell várakoznia, például Szerbiában. Akkor léphet be, ha pozitív választ kapott – írják.

A migrációra ez az egyetlen jó megoldás

– hangsúlyozták.

Senki se léphessen be európai területre addig, amíg nem kapja meg a hatóság eljáráson alapuló engedélyét. A migránsoknak kint kell várakozniuk, különben nem fog működni a dolog. Ez az én személyes tapasztalatom. Ez nem elmélet. Több mint nyolc éve harcolok a migráció ellen, és tudom, hogy ez az egyetlen megoldás.

– idézték a miniszterelnököt.

Ha beengedik a migránsokat, soha többé nem fogják tudni kitoloncolni őket, függetlenül attól, hogy milyen kifinomult jogi fogalmakat használnak, mint például a reformban említett „az EU-ba való be nem lépés fikcióját”. Ennek nincs jelentősége, mert hús-vér személyekről, valódi emberekről van szó, akik beléptek, és nem fogják tudni visszaküldeni őket. A saját kultúrájukat, a saját társadalomfelfogásukat, a saját értékeiket fogják képviselni. Nem úgy fognak viselkedni, ahogy azt az értelmiségiek szeretnék – közölték Orbán Viktor kijelentését.