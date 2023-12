Ítéletidő várható szombaton: havazás, ónos eső és erős szél miatt is kiadták a figyelmeztetést + videó

Változatos idő várható szombaton, hidegfront vonul át az ország felett, hatására pedig rengeteg időjárási jelenség alakulhat ki – írja közösségi oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az előrejelzés szerint általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az éjszaka kialakult köd, pára is fokozatosan megszűnik.

Sokfelé várható eső, zápor, ami északnyugat felől egyre nagyobb területen, nagyjából a Pécs–Miskolc vonalig havas esőbe, havazásba vált.

Északnyugaton a friss hóréteg síkvidéken meghaladhatja az 5, a magasabban fekvő területeken akár az 5-10 centimétert is. Átmeneti időre néhol ónos eső előfordulhat,

sőt helyenként zivatar is kialakulhat. Késő délutántól nyugat felől csökken a csapadékhajlam.

Eleinte északnyugaton az északnyugati, délkeleten a déli szelet erős lökések kísérhetik. Napközben az északnyugatira, nyugatira forduló légmozgás többfelé erős, az Észak-Dunántúlon időnként viharos lesz, és ott a magasabban fekvő helyeken hófúvás is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 18 fok között valószínű, északnyugatról délkelet felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Késő estére mínusz 3 és plusz 8 fok közé hűl le a levegő, a keleti határvidéken lesz a melegebb.

Kiadták a figyelmeztetést

Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki több vármegyére is, ugyanis a meleg, labilis levegőre érkező hidegfront zivatarok kialakulását idézheti elő. A délkeleti területeken eleinte szakadozottabb lesz a felhőzet, és a megélénkülő, megerősödő déli szél hatására néhol akár 18 fokot is mérhetünk, így megdőlhet a mai napra vonatkozó melegrekord.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat



Az ország északnyugati felén ezzel szemben őszies, vagy télies időre lehet számítani: borult lesz az ég, a hidegfront hatására pedig halmazállapotot vált a csapadék: havas esőre, havazásra számíthatunk, átmenetileg ónos eső is előfordulhat.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az éjszaka az ország déli kétharmadán egyre több helyen képződik tartós, sűrű köd. A délkeleti országrészben hajnaltól, másutt reggel, délelőtt javulnak a látási viszonyok.

Északnyugaton a kezdeti átmeneti vegyes halmazállapotú csapadékot (eső, havas eső, néhol ónos eső) havazás váltja, a lehulló tapadó hó mennyisége síkvidéken is meghaladhatja az 5 centimétert (az északnyugati határ felé növekvő mennyiséggel), a magasabban fekvő területeken akár 5-10 centit meghaladó tapadó hó hullhat. A Dunántúli-középhegység térségében kezdetben többfelé várható ónos eső, amit később errefelé is tapadó hó vált (akár 5 centinél is több).

A csapadékzóna napközben egyre keletebbre terjed át, ez zömmel esőnek ígérkezik, de hozzávetőlegesen a Pécs–Miskolc vonalig átmeneti havas eső, ónos eső, fagyott eső is előfordulhat.

Az északnyugatira forduló szél a késő délutáni, esti időszakban viharossá fokozódik, északnyugaton

a legerősebb széllökések helyenként meghaladhatják az óránként 70-75 kilométeres sebességet,

de a magasabban hegyeken ennél erősebb lökések is előfordulhatnak.

Az erős, viharos szél a délutáni, késő délutáni óráktól az északnyugati országrészben hordhatja a friss havat, a magasabban fekvő területeken hófúvás is előfordulhat.

Az ország déli, délkeleti területén a hidegfront előterében és mentén zivatarok kialakulásához is kedvezők lesznek a feltételek. A zivatarokat hódara, apró szemű jég és viharos széllökések kísérhetik.

Az érkező hideg levegő hatására az addig lehullott csapadék lefagyhat

– figyelmeztettek.