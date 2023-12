Karácsonyék teszetoszasága emberéletekbe kerülhet + videó

Csodálkozik-e bárki is azon, hogy Karácsony Gergely ígéretéből nincsen semmi? Bármilyen szörnyű tragédiát képes kihasználni arra, hogy kiálljon a kamerák elé vagy éppen Facebook-posztban jelentse be, hogy éppen mit fog majd csinálni, így vagyunk a sebességmérő kamerákkal is. Semmi nem történt az ügyben. A Fővárosi Közgyűlés már többször foglalkozott ezzel a kérdéssel, de érdemi megvalósításra nem került sor. Ez Karácsony Gergely Budapestje, sok beszéd, nulla cselekedet